TP HCM đề xuất sắp xếp lại quỹ đất y tế, nhiều bệnh viện chuyên khoa có cơ sở 2

Ngày 3-12, Sở Y tế TP HCM vừa có văn bản khẩn gởi UBND TP báo cáo tổng hợp phương án sắp xếp, sử dụng lại quỹ nhà đất y tế sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp và kế hoạch khởi công các dự án trọng điểm, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc.



Bệnh viện Mắt TP HCM luôn trong tình trạng quá tải khi tiếp nhận khoảng 4.000 lượt khám bệnh mỗi ngày

Cụ thể, với khu vực TP HCM (cũ), Sở Y tế kiến nghị UBND TP chấp thuận giao toàn bộ khu đất hơn 23.600 m² tại 621 Phạm Văn Chí (phường 7, quận 6 cũ) để xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Mắt. Quy mô cơ sở 2 là 200–300 giường, 1 tầng hầm và 5 tầng cao, tổng mức đầu tư 700 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhằm giảm tải cho cơ sở chính Bệnh viện Mắt (280 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa), Sở Y tế cho biết qua khảo sát các mặt bằng có vị trí phù hợp trong khu vực trung tâm và trên cơ sở ý kiến của UBND phường Xuân Hòa, Sở Tài chính; Sở Y tế đề xuất UBND xem xét chấp thuận chủ trương giao nhà, đất tại số 299 đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa để bố trí mở rộng Bệnh viện Mắt. Khu vực đề xuất hiện đang để trống, trước đây là trụ sở làm việc của khối Đoàn thể quận 3 do UBND quận 3 cũ quản lý.

Đối với quy hoạch là đất y tế - công trình công cộng tại xã Cần Giờ, Sở Y tế đề xuất giao cho Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp để xây dựng trung tâm dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tại khu vực Bình Dương (cũ), Sở Y tế kiến nghị bố trí lại 2 bệnh viện chuyên khoa là Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Bình Dương (quy mô 300 giường) giao cho Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch làm cơ sở 2.

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương (300 giường) dự kiến giao cho Bệnh viện Tâm thần TP HCM làm cơ sở 4.

Ba đơn vị sự nghiệp y tế gồm Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm pháp y đang sử dụng đất tại cụm di tích cụ Nguyễn Sinh Sắc sẽ được bố trí trụ sở mới từ các cơ quan tỉnh cũ bàn giao.

Tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), Sở Y tế đề xuất chuyển đổi nhiều bệnh viện cũ. Cụ thể: Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cũ giao cho Bệnh viện Ung Bướu TP HCM làm cơ sở 2, tăng năng lực điều trị ung thư toàn vùng Đông Nam Bộ.

Bệnh viện Lê Lợi giao cho Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương triển khai cơ sở 2 chuyên khoa sản, sử dụng nguồn quỹ phát triển sự nghiệp, không dùng ngân sách Nhà nước.

Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình giao cho Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP HCM làm cơ sở 2, hình thành trung tâm an ninh máu vệ tinh cho khu vực.

Sở Y tế cũng đang rà soát để tiếp nhận thêm ba cơ sở tại Vũng Tàu gồm: Trụ sở Cảng vụ Vũng Tàu cũ (56 Trần Phú) đề xuất giao Bệnh viện Răng Hàm Mặt; Nhà Văn hóa Thiếu nhi cũ (160 Hạ Long) dự kiến giao Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp; Nhà Văn hóa Thanh niên cũ (30 Quang Trung) dự kiến giao Bệnh viện Y học cổ truyền.

Khởi công 5 dự án trọng điểm Theo kế hoạch đầu tư công, Sở Y tế đăng ký khởi công ba dự án thuộc Cụm Y tế Tân Kiên trong dịp chào mừng Đại hội Đảng gồm: Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2; Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm; Trung tâm Chuyên sâu bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện Nhi đồng 1 (khối 4B). Sở Y tế cũng phấn đấu đẩy nhanh thủ tục để khởi công thêm hai dự án: Ngân hàng Máu và Khu trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y – Đông dược.



