TP HCM đề xuất sắp xếp lại quỹ đất y tế, nhiều bệnh viện chuyên khoa có cơ sở 2

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TP HCM đề xuất sắp xếp lại quỹ đất y tế, nhiều bệnh viện chuyên khoa có cơ sở 2

Tin, ảnh: Liên Anh

(NLĐO) - Ngành y tế TP HCM đề xuất sắp xếp lại quỹ nhà đất và các dự án đầu tư công nhằm mở rộng mạng lưới chuyên khoa và nâng cao năng lực khám chữa bệnh.

Ngày 3-12, Sở Y tế TP HCM vừa có văn bản khẩn gởi UBND TP báo cáo tổng hợp phương án sắp xếp, sử dụng lại quỹ nhà đất y tế sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp và kế hoạch khởi công các dự án trọng điểm, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc. 

TP HCM đề xuất sắp xếp lại quỹ đất y tế, nhiều bệnh viện chuyên khoa có cơ sở 2 - Ảnh 1.

Bệnh viện Mắt TP HCM luôn trong tình trạng quá tải khi tiếp nhận khoảng 4.000 lượt khám bệnh mỗi ngày

Cụ thể, với khu vực TP HCM (cũ), Sở Y tế kiến nghị UBND TP chấp thuận giao toàn bộ khu đất hơn 23.600 m² tại 621 Phạm Văn Chí (phường 7, quận 6 cũ) để xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Mắt. Quy mô cơ sở 2 là 200–300 giường, 1 tầng hầm và 5 tầng cao, tổng mức đầu tư 700 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhằm giảm tải cho cơ sở chính Bệnh viện Mắt (280 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa), Sở Y tế cho biết qua khảo sát các mặt bằng có vị trí phù hợp trong khu vực trung tâm và trên cơ sở ý kiến của UBND phường Xuân Hòa, Sở Tài chính; Sở Y tế đề xuất UBND xem xét chấp thuận chủ trương giao nhà, đất tại số 299 đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa để bố trí mở rộng Bệnh viện Mắt. Khu vực đề xuất hiện đang để trống, trước đây là trụ sở làm việc của khối Đoàn thể quận 3 do UBND quận 3 cũ quản lý.

Đối với quy hoạch là đất y tế - công trình công cộng tại xã Cần Giờ, Sở Y tế đề xuất giao cho Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp để xây dựng trung tâm dưỡng lão và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tại khu vực Bình Dương (cũ), Sở Y tế kiến nghị bố trí lại 2 bệnh viện chuyên khoa là Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Bình Dương (quy mô 300 giường) giao cho Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch làm cơ sở 2.

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương (300 giường) dự kiến giao cho Bệnh viện Tâm thần TP HCM làm cơ sở 4.

Ba đơn vị sự nghiệp y tế gồm Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm pháp y đang sử dụng đất tại cụm di tích cụ Nguyễn Sinh Sắc sẽ được bố trí trụ sở mới từ các cơ quan tỉnh cũ bàn giao.

Tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), Sở Y tế đề xuất chuyển đổi nhiều bệnh viện cũ. Cụ thể: Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cũ giao cho Bệnh viện Ung Bướu TP HCM làm cơ sở 2, tăng năng lực điều trị ung thư toàn vùng Đông Nam Bộ.

Bệnh viện Lê Lợi giao cho Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương triển khai cơ sở 2 chuyên khoa sản, sử dụng nguồn quỹ phát triển sự nghiệp, không dùng ngân sách Nhà nước.

Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình giao cho Bệnh viện Truyền máu – Huyết học TP HCM làm cơ sở 2, hình thành trung tâm an ninh máu vệ tinh cho khu vực.

Sở Y tế cũng đang rà soát để tiếp nhận thêm ba cơ sở tại Vũng Tàu gồm: Trụ sở Cảng vụ Vũng Tàu cũ (56 Trần Phú) đề xuất giao Bệnh viện Răng Hàm Mặt; Nhà Văn hóa Thiếu nhi cũ (160 Hạ Long) dự kiến giao Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp; Nhà Văn hóa Thanh niên cũ (30 Quang Trung) dự kiến giao Bệnh viện Y học cổ truyền.

Khởi công 5 dự án trọng điểm

Theo kế hoạch đầu tư công, Sở Y tế đăng ký khởi công ba dự án thuộc Cụm Y tế Tân Kiên trong dịp chào mừng Đại hội Đảng gồm: Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2; Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm; Trung tâm Chuyên sâu bệnh Nhiệt đới – Bệnh viện Nhi đồng 1 (khối 4B).

Sở Y tế cũng phấn đấu đẩy nhanh thủ tục để khởi công thêm hai dự án: Ngân hàng Máu và Khu trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y – Đông dược.


Tin liên quan

Điều không ngờ của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ sau 3 tuần vận hành

Điều không ngờ của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ sau 3 tuần vận hành

(NLĐO)-Sau 3 tuần vận hành Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ, lượt bệnh tăng tối thiểu 150%, số chuyển viện tuyến trên cấp cứu giảm từ 40 ca xuống còn 3 ca.

Hình ảnh mới nhất của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ

(NLĐO) - Bệnh viện Từ Dũ (cơ sở 2) tại Cần Giờ đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chính thức đi vào hoạt động vào đầu tuần tới.

Hành động đẹp, ý nghĩa tại Bệnh viện Mắt TP HCM

(NLĐO) - Không chỉ là nơi điều trị chuyên môn hàng đầu, Bệnh viện Mắt TP HCM còn là điểm tựa tinh thần cho người bệnh thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa.

khám chữa bệnh đầu tư công sở y tế Bệnh viện Mắt dự án đầu tư ngành y tế Bệnh viện Ung bướu Điện Biên Phủ cơ sở 2 dự án y tế xây bệnh viện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo