Hành động đẹp, ý nghĩa tại Bệnh viện Mắt TP HCM

Tại Bệnh viện Mắt TP HCM, các chương trình hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được duy trì xuyên suốt trong năm. Khi các khoa lâm sàng phát hiện trường hợp cần giúp đỡ và xác nhận hoàn cảnh, Phòng Công tác Xã hội (CTXH) bệnh viện sẽ phối hợp để hỗ trợ kịp thời.

Mang ánh sáng đến người bệnh

Từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, bệnh viện đã giúp đỡ 90 trường hợp với tổng số tiền gần 288 triệu đồng, trung bình mỗi ca được hỗ trợ khoảng 3 triệu đồng.

Sau hai năm triển khai, chương trình “Âm nhạc trị liệu” góp phần mang lại niềm vui và tinh thần lạc quan cho người bệnh trong quá trình chữa trị

Chú Phan Văn Đở (61 tuổi, ở Đồng Tháp) bị cườm nước nặng, chi phí phẫu thuật khoảng 3 triệu đồng nhưng do hoàn cảnh khó khăn, hằng ngày bán vé số kiếm được khoảng 50.000 đồng để nuôi hai cháu nhỏ. Chú phải chạy vạy khắp nơi mới vay được 2 triệu đồng.



Nhờ chương trình hỗ trợ người bệnh khó khăn của Phòng CTXH bệnh viện, chú được giúp thêm 3 triệu đồng để hoàn tất viện phí và có thêm chi phí đi lại, mua thuốc, tái khám.

Không khí rộn ràng giúp các bé quên đi cơn đau sau ca mổ, ăn ngon và nhanh hồi phục hơn tại Bệnh viện Mắt TP HCM





Thật sự, nếu không có sự giúp đỡ từ bệnh viện, tôi đã không dám nghĩ đến việc phẫu thuật vì chi phí quá lớn. Giờ đây, đôi mắt đã sáng trở lại, niềm vui sướng của tôi không gì tả xiết, chỉ biết bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất đến bệnh viện và tất cả các nhà hảo tâm" chú Đở xúc đòng chia sẻ.

Theo Phòng CTXH, việc hỗ trợ được triển khai trên tinh thần kết hợp ba yếu tố: Sự chung tay của nhà hảo tâm, nỗ lực của chính người bệnh và sự trợ giúp từ bệnh viện. Cách làm này vừa giúp người bệnh trân trọng hành trình điều trị, vừa lan tỏa ý thức chăm sóc và bảo vệ đôi mắt trong cộng đồng.

Ngoài ra, bệnh viện còn có chương trình "Âm nhạc trị liệu" được triển khai từ năm 2023, ban đầu tổ chức mỗi quý một lần và hiện duy trì hằng tháng vì mang lại hiệu quả tích cực. Các hoạt động như thưởng thức âm nhạc theo chủ đề mỗi tháng, vật lý trị liệu, cắt tóc, gội đầu và chăm sóc vệ sinh chân tay giúp người bệnh thư giãn, giảm lo lắng trước và sau phẫu thuật.

Khi tấm lòng cộng đồng thắp sáng nụ cười bệnh nhi

Song song đó, chương trình "Sinh nhật hồng" được tổ chức định kỳ hằng tháng dành cho tất cả các bé bệnh nhi đang điều trị nội trú tại Khoa nhi bệnh viện. Phần lớn các em đến từ các tỉnh xa, mắc bệnh nặng hoặc vì điều kiện kinh tế nên ít có cơ hội được tổ chức sinh nhật. Đây là dịp để các em được vui chơi, giao lưu và nhận quà, góp phần mang lại niềm vui, động viên tinh thần giúp quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi hơn.

Anh Nguyễn Phi Hùng, Phó Phòng CTXH Bệnh viện Mắt (bên phải), trao phần hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân

Mỗi tháng, khoảng 50 bé cùng phụ huynh được đón sinh nhật chung, tham gia các tiết mục xiếc, ảo thuật, múa hát và nhận quà.

Anh Nguyễn Phi Hùng, Phó phòng CTXH-Bệnh viện Mắt TP, nhớ lại kỷ niệm đáng yêu trước mỗi buổi sinh nhật: "Mỗi lần tôi lên đọc loa thông báo bệnh viện sẽ tổ chức sinh nhật cho các con, cả khoa nơi các em đang nằm điều trị vang lên tiếng "ồ" vui sướng. Nhìn các bé háo hức, tôi thấy khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc".

Vừa qua, ngày 6-10, tại hội trường bệnh viện, chương trình "Sinh nhật hồng" kết hợp với Trung thu đã quy tụ khoảng 100 bệnh nhi và người nhà. Hoạt động gồm múa lân, trò chơi dân gian, văn nghệ, liên hoan và phát quà, bánh kẹo trị giá khoảng 250.000 đồng/phần.

Đặc biệt là toàn bộ chi phí và hoạt động trong chương trình sinh nhật mỗi tháng đều đến từ sự tự nguyện của cộng đồng, các nghệ sĩ, tiệm bánh, cơ sở trái cây cùng chung tay mang niềm vui đến cho các em nhỏ.

"Từ chiếc bánh kem, phần quà, đến buổi biểu diễn của nghệ sĩ - tất cả đều là tấm lòng, chung tay sẻ chia với các bé bệnh nhi. Phòng CTXH luôn là cầu nối để tình yêu thương ấy đến đúng nơi, đúng đối tượng", anh Hùng chia sẻ.

Bệnh viện Mắt TP HCM không chỉ tập trung vào công tác chuyên môn trong điều trị mà còn triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ tinh thần cho người bệnh. Thông qua các chương trình do Phòng CTXH phối hợp thực hiện, bệnh viện hướng đến việc chăm sóc toàn diện hơn, giúp người bệnh cải thiện sức khỏe thể chất, duy trì tinh thần lạc quan và sớm hồi phục sau điều trị.



