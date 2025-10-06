TP HCM: Đi bộ qua đường, cô gái bị một thanh niên chạy xe máy tông trúng

Khoảng 20 giờ 20 tối 5-10, tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP HCM) đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Lê Thị Hoa – Tỉnh lộ 43, phường Tam Bình thì có tài xế ô tô công nghệ Xanh SM đến nói có trên xe có chị Thập Thị Bình (21 tuổi) vừa bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương, đang khó thở, cần đến bệnh viện sớm.



Hiện trường vụ việc.

Ngay lập tức, tổ công tác đã báo cáo với Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc. Tiếp nhận ý kiến của chỉ huy, tổ công tác lái xe mô tô đặc chủng, bật còi hụ dẫn đường đưa người phụ nữ đi cấp cứu tại Bệnh viện Thủ Đức.

May mắn, chị Bình sau đó đã qua cơn nguy kịch. Hiện đang tiếp tục điều trị ở bệnh viện.

Bước đầu xác định trước đó chị Bình bị một thanh niên chạy xe máy tốc độ cao tông trúng khi đang đi bộ qua đường.