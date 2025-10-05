Tài xế cản trở xe ưu tiên ở TP HCM nói lý do vi phạm

CLIP: Camera ghi lại vụ việc.

Ngày 5-10, Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM đã lập biên bản xử phạt ông H.Đ.T (35 tuổi, ngụ TP HCM) do cản trở xe ưu tiên.

Tài xế T. bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính.

Khoảng 13 giờ 45 ngày 1-10, ông T. lái ô tô chạy trên đường Phan Văn Khải, hướng cầu An Hạ đi cầu vượt Củ Chi. Ở đoạn giao lộ Phan Văn Khải - Liêu Bình Hương, thuộc xã Củ Chi, người này phớt lờ còi hiệu, cản trở đoàn xe ưu tiên cùng chiều.

Trạm CSGT Tây Bắc vào cuộc xác minh và mời tài xế T. đến làm việc.

Ông T. cho biết do chủ quan thấy đoàn xe từ xa nên không giảm tốc, không kịp đánh lái nhường đường. Khi CSGT mở đường áp sát ra tín hiệu, ông mới chấp hành.

Trạm CSGT Tây Bắc lập biên bản vi phạm hành chính tài xế T. không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ. Theo quy định, tài xế T. sẽ bị phạt từ 6-8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ô tô của tài xế T. cản trở xe ưu tiên.



