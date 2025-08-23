CLIP: Hiện trường vụ việc.

Ngày 23-9, Công an phường Hiệp Bình đang phối hợp Công an TP HCM điều tra vụ xe tải né xe máy, tông mạnh cột đèn.

Xe tải tông cột đèn giao thông.

Theo nhân chứng, khoảng 20 giờ cùng ngày, nam tài xế xe tải biển số tỉnh Bình Dương cũ chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi. Khi đến giao lộ với đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình thì bất ngờ 1 xe máy chạy tốc độ cao vượt lên.

Lúc này, xe tải tránh xe tải đã đánh lái khiến tông một xe máy biển số TP HCM chạy cùng chiều, tiếp đó đâm thẳng vào trụ đèn giao thông.

Tại hiện trường, đầu xe tải và xe máy bể nát, tài xế được người dân phá cửa đưa ra ngoài. Vụ việc may mắn người đi xe máy chỉ bị thương nhẹ

Công an phường Hiệp Bình cùng lực lượng CSGT đến phong toả, điều tra nguyên nhân.