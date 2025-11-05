TP HCM đón đợt triều cường vượt mức lịch sử mới từ ngày mai

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cho biết trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cường cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh và ở mức cao.

Mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Chín (âm lịch) trong 2-3 ngày tới.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn kỳ triều đầu tháng Chín (âm lịch), đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 6 và 7-11 (tức ngày 17 và 18-9 âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,72-1,78 m (ở mức trên báo động 3 từ 0,12-0,18 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều 4-6 giờ và 17-19 giờ. Còn tại trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,87-1,9 m (ở mức trên báo động 3 từ 0,27-0,3 m).

Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm sẽ xuống nhanh. Mực nước cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 10-11.