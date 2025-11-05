HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
TP HCM đón đợt triều cường vượt mức lịch sử mới từ ngày mai

ÁI MY

(NLĐO) - Theo dự báo, đỉnh triều cường cao nhất xuất hiện vào ngày 6 và 7-11, có nơi cao trên báo động 3, khả năng vượt mức lịch sử.

Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cho biết trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cường cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh và ở mức cao.

Mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Chín (âm lịch) trong 2-3 ngày tới. 

TP HCM đón đợt triều cường vượt mức lịch sử mới - Ảnh 1.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn kỳ triều đầu tháng Chín (âm lịch), đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 6 và 7-11 (tức ngày 17 và 18-9 âm lịch). 

Cụ thể, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,72-1,78 m (ở mức trên báo động 3 từ 0,12-0,18 m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều 4-6 giờ và 17-19 giờ. Còn tại trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,87-1,9 m (ở mức trên báo động 3 từ 0,27-0,3 m).

Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm sẽ xuống nhanh. Mực nước cao trên báo động 1 còn duy trì hết ngày 10-11.

Diễn biến triều cường từ đây đến cuối năm

Theo ThS Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong các tháng 11 và 12, mực nước triều tại miền Đông Nam Bộ có thể tăng mạnh do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với hiện tượng nước biển dâng, đặc biệt tại dải ven biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau.

"Dự kiến từ tháng 11 đến hết năm, khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ còn xuất hiện khoảng 5-6 đợt triều cường cao, có khả năng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng trũng thấp, ven sông và ven biển" - ThS. Lê Đình Quyết thông tin.

Người dân miền Đông Nam Bộ được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết, diễn biến triều cường, nhất là những đợt gió Đông Bắc mạnh trong hai tháng cuối năm.

