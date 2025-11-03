Triều cường ở Cần Thơ vượt báo động III, lo ngại nguy cơ ngập sâu

Cụ thể, tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2,04 m, vượt báo động III 0,04 m; trạm Phụng Hiệp (phường Ngã Bảy) thực đo 1,72 m, vượt báo động III 0,32 m; trạm Vị Thanh (kênh Xà No) là 0,98 m, vượt báo động III 0,23 m.

Một tuyến đường tại TP Cần Thơ ngập sâu trong đợt triều cường tháng 10

Ngoài triều cường, nhiều khu vực ở thành phố cũng xuất hiện mưa diện rộng. Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, thông tin khu vực TP Cần Thơ hiện chịu ảnh hưởng bởi rìa phía Nam dải hội tụ nhiệt đới. Dải hội tụ nhiệt đới sẽ tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những ngày tới.

Cơ quan khí tượng này dự báo từ ngày 4 đến ngày 5-11, khu vực phường Sóc Trăng, phường Phú Lợi mưa xuất hiện nhiều, diện mưa vẫn duy trì ở diện rộng, mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh.

Trong các cơn mưa sẽ thường kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc xoáy, sét đánh và mưa lớn cục bộ. Đặc biệt là các cơn mưa xuất hiện vào buổi trưa và chiều tối.

Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập một số tuyến đường nội ô của khu vực phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng.