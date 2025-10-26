Từ đây tới cuối năm, Nam Bộ còn xuất hiện triều cường vượt mức lịch sử?

Những ngày qua, trong kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch, ở nhiều nơi thuộc Nam Bộ như TP Cần Thơ, TP HCM (bao gồm Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây)... được xác định có mực nước triều cao vượt mức lịch sử.

Theo ThS. Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường vừa qua tại khu vực Tây Nam Bộ nhiều khả năng đã đạt đỉnh cao nhất trong năm. Tuy nhiên, tại miền Đông Nam Bộ, đỉnh triều cường cao nhất năm có thể vẫn chưa xuất hiện.

Ông Quyết dự báo trong các tháng 11 và 12 tới, mực nước triều tại miền Đông Nam Bộ có thể tăng mạnh do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với hiện tượng nước biển dâng, đặc biệt tại dải ven biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau.

"Dự kiến từ nay đến cuối năm, khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ còn xuất hiện khoảng 5-6 đợt triều cường cao, có khả năng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng trũng thấp, ven sông và ven biển" - ThS. Lê Đình Quyết thông tin.

Triều cường dâng cao, khiến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và giao thông của người dân - Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Người dân miền Đông Nam Bộ được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết, diễn biến triều cường, nhất là những đợt gió Đông Bắc mạnh trong hai tháng cuối năm.

Dự báo triều cường ở miền Đông Nam Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu và đang có xu hướng biến đổi chậm.

Trong hôm nay (26-10), mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu cao từ 4-4,1 m.

Trong 3 ngày tới, mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ tiếp tục có xu hướng biến đổi chậm. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 3,95-4,05 m.

Lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ.



Dự báo triều cường riêng ở TP HCM

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn xuống nhanh. Đến 7 giờ sáng nay, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ở mức như sau:

Mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong 1 ngày nữa, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 sẽ duy trì đến hết ngày 27-10.

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.