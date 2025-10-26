Từ đây tới cuối năm, Nam Bộ còn xuất hiện triều cường vượt mức lịch sử?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Từ đây tới cuối năm, Nam Bộ còn xuất hiện triều cường vượt mức lịch sử?

ÁI MY

(NLĐO) - Người dân miền Đông Nam Bộ được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết, diễn biến triều cường.

Những ngày qua, trong kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch, ở nhiều nơi thuộc Nam Bộ như TP Cần Thơ, TP HCM (bao gồm Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây)... được xác định có mực nước triều cao vượt mức lịch sử.

Theo ThS. Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường vừa qua tại khu vực Tây Nam Bộ nhiều khả năng đã đạt đỉnh cao nhất trong năm. Tuy nhiên, tại miền Đông Nam Bộ, đỉnh triều cường cao nhất năm có thể vẫn chưa xuất hiện. 

Ông Quyết dự báo trong các tháng 11 và 12 tới, mực nước triều tại miền Đông Nam Bộ có thể tăng mạnh do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với hiện tượng nước biển dâng, đặc biệt tại dải ven biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau. 

"Dự kiến từ nay đến cuối năm, khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ còn xuất hiện khoảng 5-6 đợt triều cường cao, có khả năng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân vùng trũng thấp, ven sông và ven biển" - ThS. Lê Đình Quyết thông tin.

Từ đây tới cuối năm, Nam Bộ còn xuất hiện triều cường vượt mức lịch sử? - Ảnh 1.

Triều cường dâng cao, khiến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và giao thông của người dân - Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Người dân miền Đông Nam Bộ được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết, diễn biến triều cường, nhất là những đợt gió Đông Bắc mạnh trong hai tháng cuối năm.

Dự báo triều cường ở miền Đông Nam Bộ 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu và đang có xu hướng biến đổi chậm. 

Trong hôm nay (26-10), mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu cao từ 4-4,1 m.

Trong 3 ngày tới, mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ tiếp tục có xu hướng biến đổi chậm. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 3,95-4,05 m. 

Lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ.

Dự báo triều cường riêng ở TP HCM

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn xuống nhanh. Đến 7 giờ sáng nay, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại một số trạm ở mức như sau:

Từ đây tới cuối năm, Nam Bộ còn xuất hiện triều cường vượt mức lịch sử? - Ảnh 2.

Mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong 1 ngày nữa, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 1 sẽ duy trì đến hết ngày 27-10.

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Tin liên quan

Hình ảnh các lực lượng và người dân ở TP HCM gia cố bờ bao, ngăn chặn triều cường

Hình ảnh các lực lượng và người dân ở TP HCM gia cố bờ bao, ngăn chặn triều cường

(NLĐO) - Để giảm thiểu tình trạng ngập lụt do triều cường, một số địa phương ở TP HCM đã huy động nhiều lực lượng cùng người dân tổ chức gia cố bờ bao

Cận cảnh triều cường tấn công nhà dân trên đường Trần Xuân Soạn chiều 24-10

(NLĐO) - Chiều 24-10, triều cường tháng 9 Âm lịch tiếp tục dâng cao, khiến tuyến đường Trần Xuân Soạn chìm trong biển nước.

Lý giải sự bất thường của triều cường ở ĐBSCL

(NLĐO) – Nhiều đô thị ở ĐBSCL ngập sâu trong kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Bà Rịa - Vũng Tàu TP HCM ngập Đông Nam Bộ Tây Nam Bộ triều cường nước dâng cao dự báo triều cường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo