TP HCM: Dự kiến khởi công, động thổ 20 dự án nhà ở xã hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Dự kiến khởi công, động thổ 20 dự án nhà ở xã hội

QUỐC ANH

(NLĐO) - Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TP HCM, mục tiêu tới cuối năm 2025 là khởi công, động thổ 20 dự án nhà ở xã hội, quy mô hơn 23.400 căn.

Ngày 3-10, Hội Kiến trúc sư TP HCM tổ chức tọa đàm và phát động cuộc thi "Ý tưởng thiết kế mẫu nhà ở xã hội - hướng tới giải pháp bền vững".

TP HCM: Dự kiến khởi công, động thổ 20 dự án nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP HCM, cho biết sẽ nhận bài dự thi và gửi về Hội Kiến trúc sư Việt Nam vào ngày 20-11.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Sĩ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, cho biết năm 2025 trên địa bàn thành phố có 2 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, đưa vào sử dụng với quy mô 1.554 căn hộ. Ngoài ra, có 11 dự án nhà ở xã hội đang thi công với quy mô hơn 11.600 căn hộ; 6 dự án chuẩn bị thi công với 5.263 căn.

Sắp tới sẽ có 17 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 13.959 căn. "Mục tiêu tới cuối năm là khởi công, động thổ 20 dự án với quy mô 23.460 căn hộ. Đây là số lượng lớn. Bên cạnh đó, với số dự án được phê duyệt, năm 2026 thành phố sẽ tăng tốc nhà ở xã hội" – ông Trần Sĩ Nam nhấn mạnh.

TP HCM: Dự kiến khởi công, động thổ 20 dự án nhà ở xã hội- Ảnh 2.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Trần Sĩ Nam cho biết những cơ chế, chính sách sắp tời kỳ vọng sẽ tăng nhanh nguồn cung nhà ở xã hội.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng cũng thông tin thêm, hiện có 11 khu đất với quy mô 4.245 căn hộ phục vụ lực lượng công an, quân đội, trong đó ngành công an có 6 khu đất với quy mô 3.355 căn.

Nhìn lại giai đoạn 2021-2024, ông Trần Sĩ Nam cho rằng kết quả phát triển nhà ở xã hội của thành phố thấp, do nhiều nguyên nhân. Sắp tới, với nhiều cơ chế, chính sách, kỳ vọng thành phố sẽ thực hiện đạt và vượt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội (đến năm 2030 đạt 199.400 căn).

Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết dự kiến cuối năm sẽ ban hành quy hoạch các vị trí/khu đất phát triển nhà ở. Cùng với đó, Chính phủ sẽ ban hành quy định thành lập quỹ phát triển nhà ở, với mục tiêu chính là xây dựng nhà ở xã hội.

Nói về cuộc thi thiết ký mẫu nhà ở xã hội, ông Trần Sĩ Nam cho rằng việc này sớm cụ thể hóa tinh thần của Chính phủ là khi có mẫu nhà phù hợp với từng khu vực, địa bàn thì Bộ Xây dựng sẽ thống nhất áp dụng, bỏ qua bước thiết kết.

"Tinh thần là chọn mẫu điển hình, hài hòa sử dụng luôn. Bộ Xây dựng thống nhất áp dụng mẫu, bỏ qua bước thiết kế. Việc này giúp tiết kiệm được một số chi phí và góp phần rút ngắn thời gian thực hiện dự án" - Phó Giám đốc Sở Xây dựng nói.

Ngoài ra, cùng với một số cơ chế thông thoáng hơn sắp tới, thời gian thực hiện dự án nhà ở xã hội sẽ nhanh hơn nhờ rút ngắn thời gian thực hiện quy trình thủ tục; chỉ định nhà đầu tư... 

Tin liên quan

Dọn đường cho 100.000 căn nhà ở xã hội

Dọn đường cho 100.000 căn nhà ở xã hội

Để đến năm 2030 hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội như Thủ tướng Chính phủ giao, TP HCM đang nỗ lực với hàng loạt giải pháp

Hiện thực hóa giấc mơ an cư

Tại tọa đàm "Bất động sản: Nhà ở cho người trẻ" do Báo Người Lao Động tổ chức, rất nhiều giải pháp về hỗ trợ nhà ở cho người dưới 35 tuổi được nêu ra.

Đáp ứng nhà ở xã hội trong tình hình mới

TP HCM đang nỗ lực triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp hướng tới đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội

nhà ở xã hội nhà đầu tư xây dựng nhà ở phát triển nhà ở xã hội dự án nhà ở Bộ Xây dựng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo