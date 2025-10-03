TP HCM: Dự kiến khởi công, động thổ 20 dự án nhà ở xã hội

Ngày 3-10, Hội Kiến trúc sư TP HCM tổ chức tọa đàm và phát động cuộc thi "Ý tưởng thiết kế mẫu nhà ở xã hội - hướng tới giải pháp bền vững".

Ông Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP HCM, cho biết sẽ nhận bài dự thi và gửi về Hội Kiến trúc sư Việt Nam vào ngày 20-11.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Sĩ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, cho biết năm 2025 trên địa bàn thành phố có 2 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, đưa vào sử dụng với quy mô 1.554 căn hộ. Ngoài ra, có 11 dự án nhà ở xã hội đang thi công với quy mô hơn 11.600 căn hộ; 6 dự án chuẩn bị thi công với 5.263 căn.

Sắp tới sẽ có 17 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 13.959 căn. "Mục tiêu tới cuối năm là khởi công, động thổ 20 dự án với quy mô 23.460 căn hộ. Đây là số lượng lớn. Bên cạnh đó, với số dự án được phê duyệt, năm 2026 thành phố sẽ tăng tốc nhà ở xã hội" – ông Trần Sĩ Nam nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Trần Sĩ Nam cho biết những cơ chế, chính sách sắp tời kỳ vọng sẽ tăng nhanh nguồn cung nhà ở xã hội.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng cũng thông tin thêm, hiện có 11 khu đất với quy mô 4.245 căn hộ phục vụ lực lượng công an, quân đội, trong đó ngành công an có 6 khu đất với quy mô 3.355 căn.

Nhìn lại giai đoạn 2021-2024, ông Trần Sĩ Nam cho rằng kết quả phát triển nhà ở xã hội của thành phố thấp, do nhiều nguyên nhân. Sắp tới, với nhiều cơ chế, chính sách, kỳ vọng thành phố sẽ thực hiện đạt và vượt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội (đến năm 2030 đạt 199.400 căn).

Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết dự kiến cuối năm sẽ ban hành quy hoạch các vị trí/khu đất phát triển nhà ở. Cùng với đó, Chính phủ sẽ ban hành quy định thành lập quỹ phát triển nhà ở, với mục tiêu chính là xây dựng nhà ở xã hội.

Nói về cuộc thi thiết ký mẫu nhà ở xã hội, ông Trần Sĩ Nam cho rằng việc này sớm cụ thể hóa tinh thần của Chính phủ là khi có mẫu nhà phù hợp với từng khu vực, địa bàn thì Bộ Xây dựng sẽ thống nhất áp dụng, bỏ qua bước thiết kết.

"Tinh thần là chọn mẫu điển hình, hài hòa sử dụng luôn. Bộ Xây dựng thống nhất áp dụng mẫu, bỏ qua bước thiết kế. Việc này giúp tiết kiệm được một số chi phí và góp phần rút ngắn thời gian thực hiện dự án" - Phó Giám đốc Sở Xây dựng nói.

Ngoài ra, cùng với một số cơ chế thông thoáng hơn sắp tới, thời gian thực hiện dự án nhà ở xã hội sẽ nhanh hơn nhờ rút ngắn thời gian thực hiện quy trình thủ tục; chỉ định nhà đầu tư...