TP HCM: Giai đoạn hanh khô, nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy nổ

Hai tháng qua, TP HCM ở giai đoạn hanh khô, nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy nổ.

Hỏa hoạn tại bãi đất trống ở đường Cây Keo sáng 14-3.

Sáng 14-3, bãi đất trống rộng hàng ngàn m2 ở đường Cây Keo, phường Tam Phú, TP Thủ Đức có cỏ, rác... đã xảy ra hỏa hoạn, khói mù mịt.

Theo ghi nhận, hàng ngàn m2 cỏ, rác ở đây cũng đã bị cháy trước đó.

Trước đó, cả trăm cây xanh từng tươi tốt ở Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức cũng bị khô héo, xơ xác do vụ cháy cỏ.

Đầu tháng 3, lửa cũng bùng lên tại bãi xe trên đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 khiến một xe cấp cứu cháy rụi. Một ngày sau, một cửa hàng cây cảnh và một quán cà phê cũng bị cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP HCM cho hay do nắng nóng gay gắt, cháy, nổ do chập điện ở thành phố tăng.

Theo PC07, người dân ra khỏi nhà cần ngắt cầu dao điện, không đốt vàng mã trong nhà, cần thay mới, sửa chữa các thiết bị điện, hệ thống điện xuống cấp, hư hỏng... Đồng thời sử dụng điện tiết kiệm, tắt các thiết bị điện khi không dùng tới nhằm tránh bị quá tải gây nóng, chạm chập điện.

Bãi đất trống bị cháy.

Cơ quan chức năng, chủ đầu tư dự án cần tổ chức phát hoang bụi rậm, xử lý các bãi rác tự phát, bãi cỏ khô trong các khu dân cư để tránh hỏa hoạn.

Tại chợ, khu thương mại, cơ sở kinh doanh... ban quản lý và chủ cơ sở cần tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra an toàn PCCC để ngăn chặn các nguy cơ cháy, nổ phát sinh.

Với karaoke, vũ trường... cần nâng cao ý thức, trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, tự xây dựng các phương án chữa cháy, thoát nạn..

Ngoài ra, tiếp tục triển khai xây dựng phòng trào toàn dân PCCC với những mô hình hiệu quả, thiết thực, nhất là mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng

Khi có cháy, nổ hãy gọi số điện thoại 114 và cài đặt ứng dụng Help 114 để báo cháy, nổ, sự cố ở TP HCM.