TP HCM: Giao lộ thay hình, phố xá đổi nhịp

(NLĐO) - TP HCM xén vỉa hè, mở thêm làn rẽ phải tại nhiều giao lộ, giúp dòng xe thoát nhanh hơn, giảm ùn ứ giờ cao điểm.
Thời gian qua, TP HCM đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm ùn ứ tại các nút giao, nhất là mở lối cho xe rẽ phải. Thành phố đã kẻ vạch mắt võng dành riêng cho dòng xe rẽ phải liên tục tại 14 giao lộ, trong đó 7 điểm áp dụng cho tất cả phương tiện.
Giảm ùn ứ
Song song đó, gần 800 biển báo “Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải” cùng 800 bộ đèn tín hiệu phụ dành cho xe 2 bánh cũng được lắp đặt, góp phần điều tiết giao thông hiệu quả hơn tại các điểm thường xuyên quá tải.
Thực tế, việc mở lối rẽ phải bằng cách thu gọn tiểu đảo, điều chỉnh vỉa hè đã được triển khai tại nhiều nút giao khác của thành phố. Dù là biện pháp kỹ thuật đơn giản, song hiệu quả mang lại rất rõ rệt: giảm ùn ứ vào giờ cao điểm, giúp dòng xe lưu thông thuận lợi hơn và góp phần cải thiện diện mạo đô thị.
Người dân khu vực ghi nhận hiệu quả rõ rệt. "Trước đây kẹt xe nghiêm trọng, nay đi lại thuận tiện hơn hẳn" – ông Nguyễn Văn Phương, nhà gần giao lộ Kha Vạn Cân – đường số 2, phường Thủ Đức, nói. Còn bà Lê Thị Thu, tiểu thương gần đó, cho biết cảnh ùn ứ kéo dài đã hầu như biến mất, việc buôn bán cũng thuận lợi hơn.
Một số hình ảnh ghi nhận tại các giao lộ TP HCM
Khu vực giao lộ Kha Vạn Cân - Đường số 2 giảm áp lực nhờ gọt vỉa hè, mở làn rẽ phải - CLIP: MINH TRÍ
