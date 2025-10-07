TP HCM: Giao lộ thay hình, phố xá đổi nhịp

Thời gian qua, TP HCM đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm ùn ứ tại các nút giao, nhất là mở lối cho xe rẽ phải. Thành phố đã kẻ vạch mắt võng dành riêng cho dòng xe rẽ phải liên tục tại 14 giao lộ, trong đó 7 điểm áp dụng cho tất cả phương tiện.

Giảm ùn ứ

Song song đó, gần 800 biển báo “Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải” cùng 800 bộ đèn tín hiệu phụ dành cho xe 2 bánh cũng được lắp đặt, góp phần điều tiết giao thông hiệu quả hơn tại các điểm thường xuyên quá tải.

Lối rẽ phải mới tại giao lộ Kha Vạn Cân – đường số 2, phường Thủ Đức, TP HCM sau khi gọt vỉa hè, giúp xe 2 bánh rẽ thoải mái hơn

Thực tế, việc mở lối rẽ phải bằng cách thu gọn tiểu đảo, điều chỉnh vỉa hè đã được triển khai tại nhiều nút giao khác của thành phố. Dù là biện pháp kỹ thuật đơn giản, song hiệu quả mang lại rất rõ rệt: giảm ùn ứ vào giờ cao điểm, giúp dòng xe lưu thông thuận lợi hơn và góp phần cải thiện diện mạo đô thị.

Người dân khu vực ghi nhận hiệu quả rõ rệt. "Trước đây kẹt xe nghiêm trọng, nay đi lại thuận tiện hơn hẳn" – ông Nguyễn Văn Phương, nhà gần giao lộ Kha Vạn Cân – đường số 2, phường Thủ Đức, nói. Còn bà Lê Thị Thu, tiểu thương gần đó, cho biết cảnh ùn ứ kéo dài đã hầu như biến mất, việc buôn bán cũng thuận lợi hơn.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các giao lộ TP HCM

Khu vực giao lộ Kha Vạn Cân - Đường số 2 giảm áp lực nhờ gọt vỉa hè, mở làn rẽ phải - CLIP: MINH TRÍ

Lực lượng CSGT túc trực điều tiết trong khu vực giao lộ Kha Vạn Cân - Đường số 2

Xe 2 bánh rẽ phải liên tục giải tỏa áp lực tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng 8

Hiện TP HCM đã bố trí làn rẽ phải liên tục tại 14 giao lộ, trong đó 7 điểm áp dụng cho tất cả phương tiện như Phạm Văn Đồng – Phan Văn Trị, Cách Mạng Tháng Tám – Điện Biên Phủ, ngã tư Phú Nhuận...; 7 điểm khác chỉ dành cho xe 2 bánh, gồm Nguyễn Trãi – Nguyễn Tri Phương, Lý Tự Trọng – Đồng Khởi, An Dương Vương – Nguyễn Văn Cừ...

Dù vậy, tình trạng xe đi thẳng chiếm làn rẽ phải vẫn xảy ra, khiến giao thông tại một số nút giao bị ùn ứ. Để khắc phục, Sở Xây dựng đã cho kẻ vạch phân luồng, lắp gần 800 biển báo và đèn tín hiệu phụ, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm

Khu vực ngã tư Phú Nhuận được kẻ vạch mắt võng, bố trí làn rẽ phải liên tục

Ông Nguyễn Kiên Giang – Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và Khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP HCM), cho biết các điểm mở làn rẽ phải thí điểm thời gian qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp dòng xe lưu thông thuận lợi, giảm đáng kể tình trạng dừng chờ và leo lề. “Chúng tôi đang tiếp tục đánh giá để nhân rộng mô hình này tại nhiều nút giao trọng điểm khác trong thành phố” – ông Giang thông tin

Theo ông Giang, hiệu quả vẫn chưa đạt như kỳ vọng do ý thức người tham gia giao thông chưa cao và hạ tầng còn hạn chế. Thời gian tới, thành phố sẽ rà soát, mở rộng thêm các điểm rẽ phải, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ sai quy định để đảm bảo giao thông thực sự thông thoáng.