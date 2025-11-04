TP HCM giao Vingroup nghiên cứu đường vượt biển phía nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM giao Vingroup nghiên cứu đường vượt biển phía nam

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM giao Vingroup nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất dự án đường vượt biển nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, không dùng ngân sách nhà nước.

UBND TP HCM vừa chấp thuận giao Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật liên quan.

TP HCM giao Vingroup tự bỏ vốn nghiên cứu đường vượt biển phía nam - Ảnh 1.

Theo đó, Vingroup phải tự cân đối kinh phí để nghiên cứu lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Theo chỉ đạo của UBND TP, Vingroup phải tự cân đối kinh phí (không sử dụng ngân sách thành phố) để nghiên cứu, lập báo cáo trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày công văn được ban hành. Nếu quá thời hạn hoặc báo cáo không được chấp thuận, Vingroup sẽ tự chịu mọi chi phí đã thực hiện và công văn giao nhiệm vụ này sẽ hết hiệu lực.

Trong quá trình nghiên cứu, Vingroup được yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến chuyên môn của các sở, ngành liên quan để đảm bảo hồ sơ đề xuất phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, cũng như quy hoạch chung, quy hoạch chuyên ngành giao thông của TP HCM sau sáp nhập. Kết quả nghiên cứu có thể được chuyển giao cho thành phố để phục vụ công tác quản lý và triển khai các bước tiếp theo của dự án.

UBND TP HCM nhấn mạnh, việc giao Vingroup lập báo cáo không đồng nghĩa với việc chỉ định doanh nghiệp này là nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, thành phố sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Các sở, ngành gồm Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn Vingroup trong quá trình nghiên cứu, khảo sát nhằm đảm bảo sản phẩm đạt hiệu quả, chất lượng và phù hợp với quy hoạch kinh tế - xã hội của TP HCM.

Tin liên quan

UBND TP HCM xem xét đề nghị của Vingroup làm đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

UBND TP HCM xem xét đề nghị của Vingroup làm đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

(NLĐO) - Trước đó, Vingroup đã có văn bản đề nghị UBND TP HCM cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

Vingroup hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi

(NLĐO) - Sáng nay 1-10, Tập đoàn Vingroup thông báo hỗ trợ khẩn cấp 500 tỉ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 Bualoi.

65 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung sau khi Vingroup công bố khởi kiện

(NLĐO)- Nhiều kênh mạng xã hội đăng video xin lỗi, gỡ bài đăng sau khi Tập đoàn Vingroup công bố khởi kiện.

Bà Rịa - Vũng Tàu TP HCM Vingroup Cần Giờ đường vượt biển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo