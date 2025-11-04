TP HCM giao Vingroup nghiên cứu đường vượt biển phía nam

UBND TP HCM vừa chấp thuận giao Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật liên quan.

Theo đó, Vingroup phải tự cân đối kinh phí để nghiên cứu lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Theo chỉ đạo của UBND TP, Vingroup phải tự cân đối kinh phí (không sử dụng ngân sách thành phố) để nghiên cứu, lập báo cáo trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày công văn được ban hành. Nếu quá thời hạn hoặc báo cáo không được chấp thuận, Vingroup sẽ tự chịu mọi chi phí đã thực hiện và công văn giao nhiệm vụ này sẽ hết hiệu lực.

Trong quá trình nghiên cứu, Vingroup được yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến chuyên môn của các sở, ngành liên quan để đảm bảo hồ sơ đề xuất phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, cũng như quy hoạch chung, quy hoạch chuyên ngành giao thông của TP HCM sau sáp nhập. Kết quả nghiên cứu có thể được chuyển giao cho thành phố để phục vụ công tác quản lý và triển khai các bước tiếp theo của dự án.

UBND TP HCM nhấn mạnh, việc giao Vingroup lập báo cáo không đồng nghĩa với việc chỉ định doanh nghiệp này là nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, thành phố sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Các sở, ngành gồm Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn Vingroup trong quá trình nghiên cứu, khảo sát nhằm đảm bảo sản phẩm đạt hiệu quả, chất lượng và phù hợp với quy hoạch kinh tế - xã hội của TP HCM.