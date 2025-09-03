TP HCM hướng tới mục tiêu vào nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới

Chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 - năm 2025 đã khai mạc chiều 3-9 tại TP HCM.

TP HCM là thành phố đầu tiên tại Việt Nam đăng cai tổ chức chương trình họp Đại hội đồng TPO. Sở Du lịch TP HCM cho hay sự kiện năm nay thuộc khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP HCM (ITE HCMC) 2025, được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và đổi mới sáng tạo.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, là một trong những thành phố sáng lập và là thành phố duy nhất của Việt Nam giữ vai trò Ủy viên Ban Điều hành TPO, thời gian qua, TP HCM đã đóng góp tích cực vào các hoạt động của tổ chức này, không ngừng thúc đẩy liên kết và hợp tác phát triển du lịch giữa các thành viên. Từ đó, TP HCM khẳng định vai trò trung tâm trong phát triển du lịch của khu vực.

Từ ngày 1-7, TP HCM đã mở rộng quy mô với sự sáp nhập của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đánh dấu bước phát triển quan trọng, định hướng xây dựng TP HCM trở thành một siêu đô thị quốc tế. Một trong 5 trụ cột giúp thành phố phát triển vượt bậc trong thời gian tới là du lịch và công nghiệp văn hóa, với các cụm du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng cao cấp tại Vũng Tàu - Cần Giờ - Hồ Tràm - Long Hải - Côn Đảo...

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ khai mạc

"Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước - năm 2045, TP HCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững; chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng. Diễn đàn là cơ hội giúp thành phố hoàn thiện chiến lược phát triển du lịch bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Với chủ đề "Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh", Đại hội đồng TPO năm 2025 đã xác định rõ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là yếu tố quyết định đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành du lịch. Đây là 2 trụ cột, 2 chiến lược quan trọng tác động đến cấu trúc và định hướng phát triển bền vững của ngành du lịch toàn cầu hướng đến 17 tiêu chí phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Chủ đề chương trình họp Đại hội đồng TPO năm nay là "Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh"

Bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký TPO, nhận định đổi mới số củng cố kết nối và nâng cao trải nghiệm, trong khi chuyển đổi xanh bảo đảm tăng trưởng bền vững và toàn diện. Với định hướng này, du lịch sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho sự thịnh vượng, phục hồi và thích nghi tốt, phát triển các thành phố thành viên.

Đối với các siêu đô thị như TP HCM, việc thực hiện chuyển đổi số và xanh sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách chất lượng cao và tạo ra giá trị gia tăng lâu dài. Đồng thời, tạo nền tảng để du lịch thành phố thích ứng hiệu quả với các khủng hoảng và hội nhập mạnh mẽ vào xu thế toàn cầu.

TP HCM là thành phố đầu tiên tại Việt Nam đăng cai tổ chức chương trình họp Đại hội đồng TPO

Bàn giải pháp phát triển du lịch bền vững TPO (Tourism Promotion Organization for Global Cities) được thành lập vào năm 2002 với mục tiêu trở thành trung tâm quảng bá, thông tin, liên lạc giữa các thành phố du lịch tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đến nay, TPO có 131 thành phố thành viên cùng 56 tổ chức, doanh nghiệp du lịch đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dự kiến, chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu lần thứ 12 sẽ có các cuộc hội thảo chuyên đề, diễn đàn cấp cao và hội nghị song phương…, tập trung vào các giải pháp ứng dụng công nghệ số và phát triển du lịch bền vững, giúp TP HCM cập nhật xu hướng và xây dựng chiến lược du lịch phù hợp.



