Sau khi Hà Nội trang trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh thì TP HCM, Khánh Hòa, Lâm Đồng... đã kết thúc mùa du lịch hè với nhiều thành công về lượng khách lẫn doanh thu.

TP HCM bội thu

Ngày 2-9, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại nhiều điểm đến ở TP HCM như Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Khu Di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, khu vực trung tâm thành phố như chợ Bến Thành, Bưu điện TP HCM, các bảo tàng... nhộn nhịp khách tham quan, vui chơi. Công viên Văn hóa Đầm Sen thông tin đón khoảng 10.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ.

Theo Sở Du lịch TP HCM, thành phố đang khẳng định vị thế là trung tâm du lịch, giải trí lớn của cả nước. Với sự chuẩn bị đa dạng sản phẩm của các doanh nghiệp và chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật xuyên suốt, kỳ nghỉ lễ 2-9 tại các điểm đến không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân mà còn góp phần thúc đẩy du lịch nội địa phát triển.

Tại TP Vũng Tàu, khu vực Bãi Sau (Thùy Vân) đã chật kín người tắm biển, vui chơi, chụp ảnh. Trên dải cát dài, du khách đủ mọi lứa tuổi nô đùa trong sóng nước, người đi dạo, người ngồi thư giãn dưới dù che, tạo nên một bức tranh lễ hội biển đầy sức sống.

Nhiều gia đình mang theo trẻ nhỏ, tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày, trong khi giới trẻ háo hức check-in tại các điểm mới như Quảng trường Tam Thắng hay đi bộ ven biển.

"Chúng tôi đi từ Đồng Nai xuống từ hôm qua, sáng nay ra biển đã thấy đông kín người. Không khí rất nhộn nhịp, vui tươi, đúng là kỳ nghỉ lễ đáng nhớ" - chị Nguyễn Thị Hồng, một du khách, cho biết.

Rất đông du khách đến tham quan Đại nội Huế. Ảnh: QUANG TÁM

Theo thống kê ban đầu của Sở Du lịch TP HCM, trong 4 ngày lễ, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí tại thành phố ước khoảng 1.450.000 lượt; khách quốc tế đến ước khoảng 45.600 lượt. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 300.000 lượt. Công suất phòng ước đạt khoảng 87%. Doanh thu ngành du lịch ước đạt 4.140 tỉ đồng.

Ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, người dân cũng bắt đầu trở lại TP HCM. Tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự kiến khai thác 725 chuyến bay đi - đến trong ngày 2-9. Tổng lượng khách qua sân bay xấp xỉ 110.000 lượt, gồm gần 27.000 khách quốc nội đi và hơn 37.000 khách quốc nội đến. Tại TP HCM, trong dịp cao điểm lễ 2-9, tổng số chuyến bay trung bình một ngày là 730 chuyến bay đi và đến, tăng khoảng 6% so với lịch bay hiện tại.

Kích cầu du lịch nội địa

Chiều cùng ngày, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho biết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, thành phố đón hơn 620.000 lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhiều khu điểm du lịch lớn như Sun World Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Mikazuki 365, VinWonders Nam Hội An, phố cổ Hội An… đều ghi nhận lượng khách đông đảo.

Đáng chú ý, Sun World Bà Nà Hills tổ chức chương trình "Tự hào dân tộc" cùng chiến dịch "Beloved Vietnam - Tổ quốc ta cờ hoa rạng rỡ", trang hoàng Cầu Vàng rực rỡ cờ Tổ quốc, tạo điểm check-in ấn tượng. Quảng trường Vĩnh Cửu được trang trí gần 10 tấn bí ngô, trong đó quả bí ngô nặng 171 kg phá kỷ lục Việt Nam. Ngoài ưu đãi giảm giá vé hơn 40% cho du khách Việt, Bà Nà còn mang đến nhiều trải nghiệm ẩm thực và nghệ thuật đặc sắc.

Dịp này, hàng vạn lượt khách đã tìm đến các "địa chỉ đỏ" ở Quảng Trị như Thành cổ Quảng Trị, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc… Bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban quản lý Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), cho biết trong 2 ngày qua, có gần 8.000 lượt khách đến thăm viếng, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong dòng người đến thăm di tích này, ai cũng tỏ lòng biết ơn, xúc động trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ cho hòa bình, thống nhất của Tổ quốc hôm nay.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong 4 ngày nghỉ lễ, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đón 275.000 khách lưu trú, tăng 10,35% so với cùng kỳ, trong đó có hơn 68.000 lượt khách quốc tế, tăng 47,6%. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 79,36%.

Theo báo cáo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, tình hình an ninh trật tự, an toàn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 được tăng cường, bảo đảm. Các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm... Trạm thông tin Hỗ trợ khách du lịch của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Khánh Hòa (đặt tại công viên bờ biển Nha Trang) đã tiếp một số du khách, đa số khách đề nghị cung cấp thông tin về các khu, điểm tham quan, vui chơi giải trí, tuyến đường, điểm thu đổi ngoại tệ...

Du lịch Đà Lạt bị ảnh hưởng bởi thời tiết Lâm Đồng dự ước tổng lượng khách du lịch đến tỉnh tham quan, lưu trú trong dịp lễ khoảng 590.000 lượt khách, doanh thu khoảng 750 tỉ đồng. Số lượng du khách này tăng khoảng 6,8% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách quốc tế ước khoảng 10.500 lượt. Trong dịp lễ, lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh tập trung đông vào ngày 30-8 đến 1-9. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 60%- 70%; công suất phòng các khách sạn từ 3 - 5 sao đạt khoảng 75% - 85%. Theo một lãnh đạo ngành du lịch, lượng khách năm nay có tăng nhưng không đột biến vì một phần du khách ưu tiên đi Hà Nội dự lễ Quốc khánh 2-9. Bên cạnh đó, thời tiết tại Đà Lạt những ngày qua khá thất thường, khi buổi sáng sớm nắng đẹp, trưa chiều âm u và mưa nên lượng du khách đến đây không quá đông. Do vậy, phần lớn lượng du khách tập trung ở khu vực biển Phan Thiết. Tr.Nguyên



