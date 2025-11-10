HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP HCM khẩn trương hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin cho chính quyền 2 cấp

PHAN ANH

(NLĐO)- UBND TP HCM vừa yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai Đề án hoàn thiện hạ tầng và trang thiết bị công nghệ thông tin cho chính quyền 2 cấp

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị về việc khẩn trương triển khai Đề án hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin.

Vừa qua, UBND TP HCM đã ban hành Quyết định 2448/2025 phê duyệt Đề án hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin cho Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, UBND cấp xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Đề án).

TP HCM khẩn trương hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin cho chính quyền 2 cấp - Ảnh 1.

TP HCM đặt mục tiêu Trung tâm Phục vụ hành chính công đáp ứng tối thiểu 500 người dùng/thiết bị hoạt động đồng thời. Trong ảnh công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bến Thành hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính; Ảnh: PHAN ANH

Để sớm triển khai Đề án, Chủ tịch UBND TP HCM giao Văn phòng UBND thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu nghiên cứu nội dung tại Công văn 4128/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn quy trình, thủ tục đầu tư, tổng thể mô hình, cấu hình hạ tầng công nghệ thông tin của chính quyền số thành phố; Công văn 12104/2025 của Sở Tài chính về hướng dẫn quy trình giao dự toán đối với các nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định 2448/2025 của UBND thành phố để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, khẩn trương hơn nữa để đảm bảo tiến độ Đề án theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Công an thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Công an thành phố để tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND thành phố (nếu vượt thẩm quyền) cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện Đề án kịp thời, phù hợp tình hình thực tế và theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Đề án, TP HCM đặt mục tiêu xây dựng một hạ tầng mạng thế hệ mới, thống nhất, an toàn, hiệu năng cao và có khả năng quản trị tập trung. Hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thông tin cấp độ 2 và sẵn sàng cho các ứng dụng của chính quyền điện tử, thành phố thông minh, phục vụ cho hoạt động của UBND thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công và UBND các phường, xã, đặc khu. 

Về quy mô, Trung tâm Phục vụ hành chính công đáp ứng tối thiểu 500 người dùng/thiết bị hoạt động đồng thời. Mỗi UBND các phường, xã, đặc khu phải đáp ứng hiệu năng cho tối thiểu 400-500 người dùng/thiết bị hoạt động đồng thời.

