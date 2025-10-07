Thủ tướng sẽ làm việc với Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ về nhà ở xã hội, chính quyền 2 cấp

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 6-10 đã ký Quyết định số 2179 phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện chính quyền 2 cấp

Theo đó, Thủ tướng phân công nhiệm vụ các Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, giải ngân vốn đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nhằm đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo.



Thủ tướng Chính phủ phân công các Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương như sau:

STT THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ ĐỊA PHƯƠNG THEO DÕI 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính TP Hà Nội, TP HCM, TP Cần Thơ 2 Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình TP Hải Phòng, Quảng Ninh 3 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà Nghệ An, Hà Tĩnh 4 Phó Thủ tướng Lê Thành Long An Giang 5 Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc Gia Lai, Đắk Lắk 6 Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn Phú Thọ, Sơn La 7 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng Quảng Trị 8 Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính Đồng Tháp, Tây Ninh 9 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang Thái Nguyên 10 Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang TP Đà Nẵng, Hưng Yên 11 Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung TP Huế 12 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn Đồng Nai, Ninh Bình 13 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Vĩnh Long 14 Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng Điện Biên 15 Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên Lạng Sơn 16 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh Cao Bằng 17 Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng Lai Châu 18 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng Quảng Ngãi 19 Bộ trưởng Bộ Dân tộc - Tôn giáo Đào Ngọc Dung Thanh Hoá 20 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng Lâm Đồng 21 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn Cà Mau 22 Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan Bắc Ninh 23 Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Phạm Thị Thanh Trà Lào Cai 24 Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong Tuyên Quang 25 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh Khánh Hoà

Nhiệm vụ của Thành viên Chính phủ gồm xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn công tác làm việc với địa phương định kỳ hàng quý (hoặc khi cần thiết) theo hình thức phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung, kết quả làm việc.

Trong đó phân tích rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành viên Chính phủ trực tiếp chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc tại địa phương được phân công làm việc theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật, đồng thời tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền, đảm bảo nguyên tắc "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Đồng thời, đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tới; xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện các nhiệm vụ khác mà Thành viên Chính phủ có thẩm quyền và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.



Thành viên Chính phủ có quyền yêu cầu các địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, số liệu, phân công cán bộ phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đoàn công tác.