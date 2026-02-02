TPHCM: Đặt "trái tim" cho công viên số 1 Lý Thái Tổ

Sáng nay (2-2), đơn vị thi công đã lắp đặt biểu tượng giọt nước vào trung tâm hồ ở công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu (nhà đầu tư, xây dựng công viên) cho biết biểu trưng giọt nước gợi nhắc đến giọt nước mắt của nỗi buồn.

Tuy vậy, trái tim được đặt bên trong mang ý niệm về lòng trắc ẩn và tình yêu thương của con người.

Biểu trưng hình giọt nước bằng hợp kim có độ bền cao, không gỉ sét, sáng bóng. Đặc biệt bên trong lòng biểu trưng hình giọt nước rỗng, được thiết kế đặc biệt để khi ánh sáng chiếu qua thì người nhìn sẽ thấy hình trái tim.

Giọt nước với chất liệu inox gương phản chiếu hình ảnh tất cả mọi người, như một lời nhắn nhủ rằng không ai phải cô đơn trong nỗi buồn ấy.

Biểu trưng giọt nước (chu vi 13m, cao 6m) là điểm nhấn của công trình công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng tham gia tư vấn thiết kế hình khối biểu trưng giọt nước. Ông cũng theo dõi từ đầu bố trí biểu trưng này.

Theo ông, thiết kế hình giọt nước tượng trưng cho giọt nước mắt dành cho những đồng bào đã mất trong đại dịch COVID-19.

"Hình trái tim khi nhìn vào giọt nước có ánh sáng chiếu qua tượng trưng cho tình người, cho sự chia sẻ, đùm bọc của mọi người dân thành phố, chung tay cứu người của lực lượng y bác sĩ, lực lượng chức năng để cùng vượt qua đại dịch" – ông chia sẻ về ý tưởng thiết kế để đời.