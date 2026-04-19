TP HCM khơi thông, tận dụng mọi nguồn lực để phát triển

Sáng 18-4, HĐND TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong.

Chuyển hình thức đầu tư 2 dự án lớn

Tại kỳ họp, HĐND TP HCM đã thống nhất thông qua 6 nghị quyết, 5 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Trong đó có nội dung quan trọng là chuyển hình thức đầu tư 2 dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch và Cung Thiếu nhi thành phố từ hình thức đầu tư công sang đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh, việc chuyển chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch là cần thiết, nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật.

Với dự án Xây dựng Cung Thiếu nhi TP HCM, việc thực hiện theo phương thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) không yêu cầu thanh toán được đánh giá là có hiệu quả cao hơn về mặt tài chính và kinh tế - xã hội. Theo phương thức này, nhà đầu tư tự bố trí vốn để đầu tư xây dựng công trình và chuyển giao cho nhà nước mà không nhận thanh toán trực tiếp từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ đất đối ứng.

Kỳ họp cũng thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường Trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính TP HCM. Theo đó, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 46,72 ha; dự kiến được xây dựng trong 3 năm (2026-2028) với tổng mức đầu tư khoảng 29.591 tỉ đồng, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước.

Định vị vai trò đặc biệt của TP HCM

Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND TP HCM thông qua dự thảo nghị quyết về danh mục 33 khu đất được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án BT. Trong đó có 17 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP HCM quản lý và phần còn lại do chính quyền địa phương quản lý. Trong số này có khu đất 8-12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn), khu đất 2-3-4 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn). Đây là 2 khu đất bị bỏ hoang nhiều năm do vướng mắc các vấn đề pháp lý liên quan các vụ án. Trong danh mục này còn có khu đất tại 152 Trần Phú (phường Chợ Quán), 420 Nơ Trang Long (phường Bình Lợi Trung), 200 Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ)...

Đại biểu HĐND TP HCM biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Sau khi nghe ý kiến của đại biểu, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết bên cạnh việc chuyển hình thức đầu tư, 2 dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch và Cung Thiếu nhi thành phố sẽ được chuyển sang vị trí khác. Ông Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh dù chuyển đổi hình thức đầu tư và vị trí thực hiện, cả 2 dự án sẽ có tổng mức đầu tư lớn hơn so với tổng mức đầu tư đã được thông qua trước đó.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM Nguyễn Văn Thọ cho biết các nội dung được thông qua với sự đồng thuận rất cao, thống nhất của 100% đại biểu dự họp. Đây là cơ sở pháp lý và thực tiễn rất quan trọng để UBND TP HCM chỉ đạo, điều hành, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ được giao; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống người dân.

Ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định vị vai trò đặc biệt của TP HCM; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan nhà nước; thúc đẩy cải cách hành chính; tăng cường liên kết vùng; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Các dự án sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong quy hoạch và phát triển đô thị hiện đại; thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần quan trọng để thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số; cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bầu bổ sung Ủy viên UBND TP HCM Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Kết quả, đại biểu HĐND TP HCM thống nhất bầu bổ sung ông Trương Trung Kiên vào Ủy viên UBND TP HCM với tỉ lệ 98,99%.



