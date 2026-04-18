HĐND TPHCM khai mạc kỳ họp thứ hai, quyết nhiều nội dung quan trọng

Sáng 18-4, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành Kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Đến dự kỳ họp có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, cho biết tại kỳ họp chuyên đề, HĐND Thành phố sẽ tập trung xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, xem xét việc chuyển hình thức đầu tư đối với 2 dự án Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch; Cung Thiếu nhi Thành phố theo hình thức đầu tư công.

Xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của Thành phố; Cung Thiếu nhi; Trung tâm Hội nghị - biểu diễn theo phương thức đối tác công tư.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài (giai đoạn 1).

Thông qua danh mục các khu đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT trên địa bàn TPHCM (đợt 1).

ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM phát biểu khai mạc kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, HĐND TPHCM sẽ xem xét tờ trình của UBND Thành phố để bầu Ủy viên UBND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, các nội dung UBND TPHCM trình tại kỳ họp đã được các cơ quan chuyên môn của UBND tham mưu chuẩn bị kỹ lưỡng, trách nhiệm, đảm bảo chất lượng; được Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì cùng các Ban của HĐND Thành phố chủ động tiếp cận, nghiên cứu, tiến hành khảo sát thực tế và tổ chức thẩm tra chặt chẽ, đúng quy định.

Cạnh đó, các tài liệu kỳ họp gồm các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết đã được chuyển trước đến đại biểu để xem xét, nghiên cứu theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đề nghị đại biểu HĐND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận thẳng thắn, có ý kiến đóng góp thiết thực để bảo đảm các nghị quyết được thông qua thực sự khả thi, hiệu quả.