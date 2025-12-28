TỔNG KẾT CÔNG TÁC HĐND TP HCM KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026: Dấu ấn "chưa từng có tiền lệ"

Ngày 27-12, HĐND TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Đức Hải dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Bộ máy tinh gọn, chuyên sâu

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh cho biết tổng kết công tác không chỉ là dịp để HĐND thành phố nhìn lại một cách có hệ thống, toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, mà còn là diễn đàn dân chủ để HĐND thẳng thắn nhìn nhận những mặt tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Theo báo cáo của HĐND TP HCM, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi thành phố vừa phải gồng mình vượt qua đại dịch COVID-19, vừa đảm đương vai trò đầu tàu phục hồi kinh tế cả nước. Đồng thời, bước vào giai đoạn chuyển động mang tính lịch sử với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Dấu mốc quan trọng của nhiệm kỳ là việc QH ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về sắp xếp TP HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành một đơn vị hành chính mới. Sau sắp xếp, HĐND TP HCM có 204 đại biểu, được hợp nhất từ 3 địa phương, bảo đảm tính đại diện rộng khắp và đa dạng về lĩnh vực, kinh nghiệm. Bộ máy Thường trực HĐND và các ban được kiện toàn, hoạt động theo hướng tinh gọn nhưng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu quản lý trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng tập thể Thường trực HĐND thành phố. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong suốt nhiệm kỳ, HĐND TP HCM đã tổ chức 86 kỳ họp, thông qua 1.732 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến phục hồi kinh tế - xã hội, an sinh, đầu tư công, cải cách hành chính và tổ chức bộ máy. Riêng giai đoạn sau sáp nhập, HĐND thành phố đã tổ chức 7 kỳ họp, thông qua 245 nghị quyết, góp phần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước thông suốt trên toàn địa bàn.

Một khối lượng công việc lớn, mang tính nền tảng là việc rà soát hơn 1.600 nghị quyết của 3 địa phương trước đây. Trên cơ sở đó, HĐND TP HCM đã phân loại, quyết định tiếp tục áp dụng, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp, tránh chồng chéo, mâu thuẫn và khoảng trống pháp lý trong giai đoạn chuyển tiếp.

Cùng với đó, công tác tiếp xúc cử tri được đổi mới mạnh mẽ, linh hoạt cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Toàn nhiệm kỳ đã tổ chức 1.668 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận gần 4.678 ý kiến, với tỉ lệ giải quyết đạt 78%. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp ngày càng đi thẳng vào trọng tâm, truy rõ trách nhiệm người đứng đầu, gắn giám sát với cam kết và kết quả thực hiện.

Chặng đường đặc biệt

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe các báo cáo tóm tắt của Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và các tham luận của các đại biểu.

Theo Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải, đây là nhiệm kỳ "chưa từng có tiền lệ" khi TP HCM phải đối mặt với những tác động sâu rộng của đại dịch, kéo theo hàng loạt thách thức về y tế, an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, HĐND TP HCM đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tụy vì nhân dân. Qua đó, khẳng định vai trò nòng cốt trong việc cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù mà QH giao.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch QH đề nghị HĐND TP HCM tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI và HĐND các cấp; thực hiện đầy đủ, hiệu quả chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; tiếp tục phát huy vai trò trụ cột dân chủ - pháp lý gắn với chuyển đổi số. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ hoạt động giám sát theo hướng giám sát đến cùng kết quả thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của TP HCM trong giai đoạn mới.

Nhìn lại chặng đường đặc biệt của nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đề nghị HĐND thành phố cần đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, trong thời gian tới, thành phố đứng trước nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Yêu cầu đặt ra với HĐND thành phố là phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; hành động quyết liệt, hiệu quả, chủ động đi đầu trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và các nghị quyết của QH. Nhất là Nghị quyết 260/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15, thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng đề nghị HĐND thành phố cần tiếp tục khẳng định vai trò kiến tạo thể chế, đồng hành chặt chẽ với UBND thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy triển khai các dự án, công trình trọng điểm; tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện với tinh thần "Việc khó thì không né tránh, việc mới thì không chờ đợi, việc gì liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành thì phải phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm đến cùng" - Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Đánh dấu bước chuyển quan trọng Tại hội nghị, HĐND TP HCM đã chính thức công bố và đưa vào vận hành nền tảng "HĐND số TP HCM" cùng Cổng thông tin điện tử HĐND thành phố, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Đây được xem là nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức điều hành, giám sát và kết nối với cử tri trong giai đoạn mới. Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP HCM” cho các đại biểu. Ảnh: HOÀNG TRIỀU Dịp này, lãnh đạo TP HCM cũng trao "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP HCM" cho các đại biểu có nhiều đóng góp, cống hiến đối với sự phát triển chung của thành phố.



