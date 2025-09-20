HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

TP HCM: Không khí Trung thu "phủ sóng" quán cà phê

Ngọc Vân

(NLĐO) – Nhiều quán cà phê tận dụng mùa Trung thu để kinh doanh, mạnh tay đầu tư "phim trường" thu hút khách hàng với tiểu cảnh, lồng đèn, phục trang.

Nhiều quán còn chăm chút từng góc chụp, tái hiện vầng trăng, thỏ ngọc... tạo nên bối cảnh sống động cho khách trải nghiệm.

Hơn hai tuần nữa mới đến Trung thu nhưng sắc màu lễ hội đã rực rỡ ở nhiều quán cà phê trên địa bàn TP HCM. Lồng đèn các loại được bày trí khắp nơi, mang lại bầu không khí ấm áp, gợi nhớ ký ức tuổi thơ.

Không ít quán còn chăm chút từng góc chụp, tái hiện vầng trăng, thỏ ngọc, kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại, tạo nên bối cảnh sống động cho khách trải nghiệm.

TP HCM: Không khí Trung thu "phủ sóng" quán cà phê- Ảnh 1.
TP HCM: Không khí Trung thu "phủ sóng" quán cà phê- Ảnh 2.
TP HCM: Không khí Trung thu "phủ sóng" quán cà phê- Ảnh 3.

Bà Huỳnh Phương Nga (60 tuổi, phường Tân Phú), được người cháu giới thiệu đến quán Hỉn Coffee trên đường DN6, phường Tân Hưng Thuận chia sẻ: "Trang trí ở đây rất dễ thương, gợi tôi nhớ về Trung thu xưa với niềm vui giản dị một thời."

Không chỉ đầu tư vào không gian, nhiều quán còn cung cấp dịch vụ thuê áo dài, áo tứ thân, áo tấc cùng phụ kiện mấn, quạt, guốc, cài tóc… để khách dễ dàng "hóa thân" trong bộ ảnh Trung thu. Giá thuê phụ trang kèm đồ uống dao động từ 40.000 – 70.000 đồng/ly.

TP HCM: Không khí Trung thu "phủ sóng" quán cà phê- Ảnh 4.

Mỹ Hiền ( bìa trái) cùng bạn thân makeup từ sớm, thuê trang phục tại quán Hỉn coffee để chụp ảnh Trung thu

Bạn Nguyễn Mỹ Hiền (29 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây) bày tỏ: "Mình tranh thủ ngày nghỉ đi check-in Trung thu sớm. Quán vừa trang trí đẹp, vừa có dịch vụ cho thuê đồ tại chỗ nên rất tiện, giá cả cũng hợp lý."

TP HCM: Không khí Trung thu "phủ sóng" quán cà phê- Ảnh 5.

Bạn Thạch Thị Huỳnh Như ( 22 tuổi, TP HCM) háo hức checkin cùng những chiếc lồng đèn được trang trí ở quán Hỉn coffee ( phường Tân Hưng Thuận).

Trang trí theo mùa lễ hội đang trở thành "chiêu" quen thuộc của nhiều cơ sở kinh doanh F&B. Dù chi phí đầu tư cho tiểu cảnh không hề nhỏ, các chủ quán cho biết lợi ích thu về lại rất rõ rệt: Lượng khách tăng, thương hiệu được lan tỏa và đặc biệt, hình ảnh văn hóa Việt được khắc sâu trong tâm trí thực khách.

TP HCM: Không khí Trung thu "phủ sóng" quán cà phê- Ảnh 6.

Bà Huỳnh Phương Nga (60 tuổi, phường Tân Phú), thích thú với không gian Trung thu hoài niệm

Quản lý một tiệm cà phê ở phường Đông Hưng Thuận cho biết: "Ngay sau Lễ 2-9, quán đã dựng nhiều ý tưởng kết hợp truyền thống và hiện đại để cả gia đình, bạn trẻ hay người lớn tuổi đều có thể tìm thấy không gian gợi nhớ Trung thu xưa".

