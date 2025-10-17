HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

TP HCM ký hợp tác với sàn Nasdaq (Mỹ) phát triển trung tâm tài chính quốc tế

Thái Phương

(NLĐO) – Sở Tài chính TP HCM ký hợp tác với sàn chứng khoán Nasdaq (Mỹ) nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM.

Ngày 17-10, tại trụ sở chính của Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq (New York, Mỹ), Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Nasdaq và Sở Tài chính TP HCM, đã diễn ra. Sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM. 

Buổi lễ có sự tham dự và chứng kiến của Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo các sở, ngành của thành phố; ông Chuck Mack - Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc chiến lược và chính sách công của Nasdaq; đại diện các quỹ đầu tư quốc tế và doanh nghiệp Mỹ...

Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán điện tử đầu tiên và lớn nhất thế giới, nơi niêm yết của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla, PayPal và Intel. Với vai trò là tập đoàn giao dịch chứng khoán lớn nhất toàn cầu, Nasdaq cung cấp các dịch vụ và công nghệ tiên tiến, hỗ trợ huy động vốn, chuyển đổi mô hình kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên phạm vi quốc tế.

- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng đại diện Nasdaq, quỹ đầu tư và doanh nghiệp trước Quảng trường Thời Đại 

TP HCM đã được Quốc hội Việt Nam chỉ định là địa phương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, hướng tới trở thành trung tâm tài chính, công nghiệp và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á. Sở Tài chính TP HCM được giao nhiệm vụ phối hợp và điều phối triển khai các chính sách và sáng kiến liên quan đến việc hình thành trung tâm này. 

Sự kiện khẳng định cam kết của TP HCM trong việc xây dựng một Trung tâm tài chính quốc tế năng động, minh bạch và bền vững, phù hợp với tầm nhìn phát triển của Việt Nam đến năm 2030.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác trên 5 lĩnh vực chính là thúc đẩy hợp tác chiến lược trong quản trị, xây dựng năng lực, niêm yết chéo và phát triển sản phẩm. Đào tạo nguồn nhân lực cho trung tâm tài chính quốc tế TP HCM, đặc biệt trong các lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu, phái sinh, tài sản số và thị trường tín chỉ carbon. Tăng cường kết nối giữa cộng đồng tài chính Việt Nam, Mỹ và quốc tế…

- Ảnh 3.

Quảng trường thời đại chúc mừng sự kiện ký MOU giữa Nasdaq và TP HCM về phát triển trung tâm tài chính quốc tế

Hai bên cũng thống nhất thành lập Nhóm công tác chung nhằm xây dựng kế hoạch hành động, theo dõi tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Nhóm công tác sẽ họp định kỳ ít nhất hai lần mỗi năm, trực tiếp hoặc trực tuyến. Sau khi Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM được thành lập, MOU sẽ được chuyển giao cho cơ quan này tiếp tục triển khai thực hiện.

Lễ ký kết đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hợp tác giữa TP HCM và Nasdaq, góp phần tăng cường năng lực quản lý, kết nối thị trường vốn Việt Nam với quốc tế và tạo điều kiện thu hút dòng vốn chất lượng cao vào lĩnh vực tài chính - công nghệ - đổi mới sáng tạo.

- Ảnh 4.

Đoàn đại biểu TP HCM do Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dẫn đầu chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện Sàn chứng khoán Nasdaq


(NLĐO) – TP HCM đang xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và việc hợp tác với sàn chứng khoán NASDAQ của Mỹ góp phần thúc đẩy chiến lược này

Bước tiến mới của Trung tâm tài chính quốc tế TP HCM

Vị thế của TP HCM trên các bảng xếp hạng liên tục thăng hạng, phản ánh quyết tâm và tiềm năng trở thành một trung tâm tài chính quốc tế

Đà Nẵng xúc tiến đầu tư trung tâm tài chính ở Đức

(NLĐO) - Sự kiện xúc tiến đầu tư trung tâm tài chính Việt Nam tại Đức khẳng định vai trò tiên phong của Đà Nẵng trong thu hút nhà đầu tư quốc tế.

    Thông báo