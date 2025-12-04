HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP HCM: Kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan

Xuân Huy - Ảnh: Quốc Thắng

(NLĐO)- Tối 4-12, tại TPHCM diễn ra lễ kỷ niệm Ngày sinh Cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej (5-12-1927) cũng là Quốc khánh và Ngày của Cha tại Thái Lan.

- Ảnh 1.

Sự kiện dành những phút đầu tiên để tưởng nhớ Vương thái hậu Sirikit - người vừa tạ thế cuối tháng 10 sau 7 thập kỷ cống hiến cho Hoàng gia và nhân dân Thái Lan

Phát biểu tại chương trình, bà Wiraka Moodhitaporn - Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TPHCM - nhấn mạnh: Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam khi hai nước chính thức nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Về kinh tế, Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và đứng thứ 5 toàn cầu, đồng thời là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 tại Việt Nam. Doanh nghiệp Thái Lan hướng đến chất lượng, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng địa phương. 

- Ảnh 2.

Bà Wiraka Moodhitaporn khẳng định: Năm 2026 sẽ là cột mốc đáng nhớ, không chỉ với Thái Lan và Việt Nam mà còn với TPHCM khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới. Thái Lan sẵn sàng đồng hành trong thương mại, văn hóa, kết nối nhân dân và hợp tác toàn diện với Việt Nam

Trong tương lai, lãnh đạo hai nước Việt Nam và Thái Lan đã thống nhất triển khai Chiến lược Ba Kết nối, nhằm gắn kết chuỗi cung ứng, kinh tế cơ sở và mục tiêu phát triển bền vững chung.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cho biết tại TPHCM, mối quan hệ hợp tác với Thái Lan cũng luôn được chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thái Lan hiện là một trong những đối tác quan trọng của Thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch. 

Kim ngạch thương mại giữa Thái Lan và TPHCM trong 9 tháng đầu năm đạt trên 2,6 tỉ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Về đầu tư, Thái Lan là nhà đầu tư đứng thứ 5 vào Thành phố với mức đầu tư 227,9 triệu USD trong 11 tháng đầu năm 2025. Đồng thời, các sự kiện văn hóa và giao lưu nhân dân như Lễ hội Thái Lan, hoạt động hiến máu nhân đạo do Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM phát động đã tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa người dân hai bên. 

- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy tin tưởng rằng mối quan hệ giữa TPHCM và Thái Lan sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Nhìn về tương lai, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy tin rằng với tinh thần hợp tác là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công, đồng hành là phương thức đi đến thịnh vượng chung, với vai trò là hai thành viên năng động, tích cực, có trách nhiệm trong Cộng đồng chung ASEAN, Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục cùng nhau vượt qua mọi thách thức, tận dụng mọi cơ hội để hợp tác hiệu quả hơn, thực chất hơn, hướng tới những thành tựu to lớn hơn. 

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

TPHCM cam kết sẽ luôn là cầu nối tích cực, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

 

Lễ dâng Y Kathina Hoàng gia Thái Lan tại Việt Nam

Lễ dâng Y Kathina Hoàng gia Thái Lan tại Việt Nam

(NLĐO) - Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi hôm 1-11 chủ trì lễ dâng Y Kathina Hoàng gia Thái Lan ở TP HCM.

Đối tác chiến lược Thái Lan nhà đầu tư Ủy ban nhân dân Việt Nam quốc tế lễ kỷ niệm trách nhiệm xã hội
