TP HCM: "Làm sạch" dữ liệu trên 5 triệu thửa đất

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai chi tiết thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tạo nền tảng chuyển đổi số

Theo đó, kế hoạch này nhằm tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương.

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai, cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Đồng bộ thông tin người sử dụng đất trên giấy chứng nhận với cơ sở dữ liệu đất đai và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong khai thác và sử dụng thông tin đất đai.

TP HCM sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại 168 xã, phường, đặc khu với hơn 5 triệu thửa đất.

Rà soát, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Thành phố rà soát và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố phải kết nối được cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối cơ sở dữ liệu thuế, một số ngành trọng điểm của thành phố.

Các cơ quan tổ chức thực hiện phải phân công rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có.

Để đạt mục tiêu, yêu cầu nêu trên, thành phố sẽ rà soát, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ tại 168 xã, phường, đặc khu (khoảng trên 5 triệu thửa đất). Thu thập, số hóa, tạo lập và tái cấu trúc dữ liệu đối với giấy chứng nhận (đất ở, nhà ở) đã cấp nhưng chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.