Thời sự

TP HCM: "Làm sạch" dữ liệu trên 5 triệu thửa đất

QUỐC ANH

(NLĐO) - TP HCM sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai chi tiết thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tạo nền tảng chuyển đổi số

Theo đó, kế hoạch này nhằm tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương.

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai, cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Đồng bộ thông tin người sử dụng đất trên giấy chứng nhận với cơ sở dữ liệu đất đai và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong khai thác và sử dụng thông tin đất đai.

- Ảnh 1.

TP HCM sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tại 168 xã, phường, đặc khu với hơn 5 triệu thửa đất.

Rà soát, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai 

Thành phố rà soát và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố phải kết nối được cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối cơ sở dữ liệu thuế, một số ngành trọng điểm của thành phố.

Các cơ quan tổ chức thực hiện phải phân công rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có.

Để đạt mục tiêu, yêu cầu nêu trên, thành phố sẽ rà soát, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ tại 168 xã, phường, đặc khu (khoảng trên 5 triệu thửa đất). Thu thập, số hóa, tạo lập và tái cấu trúc dữ liệu đối với giấy chứng nhận (đất ở, nhà ở) đã cấp nhưng chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Sửa Luật Đất đai cần đặt trong tổng thể các luật về thuế, nhà ở, bất động sản

Tổng Bí thư: Sửa Luật Đất đai cần đặt trong tổng thể các luật về thuế, nhà ở, bất động sản

(NLĐO) - Tổng Bí thư yêu cầu khi sửa Luật Đất đai, cần nhận diện đầy đủ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai hiện nay, bảo đảm xử lý tổng thể, căn cơ.

HoREA chỉ ra nghịch lý đáng lo ngại trên thị trường bất động sản

(NLĐO)- Thị trường bất động sản Việt Nam đang tăng trưởng ấn tượng nhưng vẫn còn một nghịch lý đáng lo ngại

Rà soát sửa đổi các Luật Đất đai, Kinh doanh bất động sản, Nhà ở

(NLĐO)- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ giao cho các bộ ngành liên quan trong 6 tháng cuối năm.

chuyển đổi số chính quyền địa phương Cơ sở dữ liệu
