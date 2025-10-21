Trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn lãnh đạo TP HCM tại Mỹ do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được dẫn đầu, Sở Tài chính TP HCM đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Sàn Giao dịch chứng khoán Nasdaq ở New York. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong hợp tác giữa TP HCM và Nasdaq nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM - một trong những mục tiêu trọng điểm của thành phố đến năm 2030.

Nỗ lực để sớm đi vào hoạt động

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác trên 5 lĩnh vực then chốt. Trước hết là thúc đẩy hợp tác chiến lược trong quản trị, phát triển năng lực và niêm yết chéo giữa 2 thị trường. Tiếp đó là trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng khung pháp lý, cơ chế vận hành, quản trị rủi ro và phát triển sản phẩm tài chính mới.

Nasdaq cũng sẽ hỗ trợ TP HCM trong chuyển giao công nghệ, các dịch vụ kỹ thuật hiện đại để phục vụ việc hình thành và vận hành trung tâm tài chính quốc tế. Ngoài ra, hai bên thống nhất phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu, phái sinh, tài sản số và thị trường tín chỉ carbon, đồng thời tăng cường kết nối giữa cộng đồng tài chính Việt Nam, Mỹ và toàn cầu.

Đoàn lãnh đạo TP HCM trong chuyến công tác tại Mỹ tuần qua

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết sau khi ký MOU, 2 bên còn rất nhiều việc phải làm, nỗ lực để Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM có thể đi vào hoạt động vào năm 2026.

Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán điện tử đầu tiên và lớn nhất thế giới, nơi niêm yết của những tập đoàn công nghệ hàng đầu như Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla hay Intel. Với vai trò là tập đoàn giao dịch chứng khoán hàng đầu toàn cầu, Nasdaq không chỉ là nơi huy động vốn cho doanh nghiệp mà còn là trung tâm cung cấp công nghệ, dữ liệu và giải pháp quản trị rủi ro cho nhiều thị trường tài chính trên thế giới. Sự hợp tác với Nasdaq được kỳ vọng sẽ giúp TP HCM học hỏi được các chuẩn mực quốc tế trong quản lý thị trường vốn, qua đó nâng cao năng lực vận hành, tính minh bạch và sức cạnh tranh của hệ thống tài chính Việt Nam.

Trong khi đó, TP HCM đã được Quốc hội Việt Nam giao trọng trách xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế - một bước đi chiến lược để khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Thành phố cũng hướng tới trở thành trung tâm tài chính, công nghiệp và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Phil Wright, Giám đốc cấp cao Khối nghiệp vụ ngân hàng của HSBC Việt Nam, việc Việt Nam đẩy mạnh hình thành một trung tâm tài chính quốc tế không chỉ giúp củng cố thị trường vốn, mà còn tạo nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.

"Kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính hàng đầu cho thấy, đây không chỉ là nơi giao dịch vốn mà còn là chất xúc tác cho sáng tạo công nghệ, thu hút đầu tư và nhân tài. Muốn đạt được điều đó, cần một nền tảng pháp lý minh bạch, chính sách ổn định dài hạn và sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư" - ông Wright nhận định.

Đầu tư cho nguồn nhân lực

Bà Nguyễn Trúc Vân, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo kinh tế - xã hội TP HCM (Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM), cho biết trọng tâm của đề án xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM là phát triển các dịch vụ tài chính cốt lõi, thu hút hệ sinh thái doanh nghiệp đa dạng và định vị thành phố trở thành điểm đến hàng đầu về fintech trong khu vực.

Theo bà Vân, trung tâm tài chính này hướng đến việc thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ tài chính, dữ liệu lớn và các ngành có tính lan tỏa cao.

Các chuyên gia cho rằng nếu TP HCM muốn đạt mục tiêu lọt vào nhóm 50 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới vào năm 2035, thành phố phải tạo được bước nhảy vọt, vượt qua những "điểm nghẽn" từ minh bạch pháp lý, hạ tầng số, nguồn nhân lực tài chính - công nghệ đến chiến lược xây dựng thương hiệu quốc tế. Trong đó, yếu tố con người được xem là "chìa khóa" quyết định thành công.

Nhằm đáp ứng yêu cầu này, cũng trong chuyến công tác của đoàn lãnh đạo TP HCM tại Mỹ, Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) đã ký kết hợp tác chiến lược với Viện Tài chính New York (New York Institute of Finance - NYIF), một trong những tổ chức đào tạo tài chính danh tiếng toàn cầu. Theo thỏa thuận, 2 bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình đào tạo thực chiến về tài chính, đầu tư và quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ chuyên gia, cố vấn và nhà điều hành tài chính chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, UBND TP HCM đang triển khai nhiều hoạt động nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực tài chính - đầu tư đạt chuẩn quốc tế. UEH được giao vai trò nòng cốt trong Tổ tham mưu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và là đại diện của giới học thuật Việt Nam trong các chương trình hợp tác quốc tế cấp cao. Mô hình hợp tác giữa cơ quan quản lý, nhà trường và các định chế tài chính lớn được kỳ vọng sẽ giúp TP HCM nhanh chóng hình thành lực lượng chuyên gia đủ sức đảm đương yêu cầu vận hành trung tâm tài chính trong tương lai.

Theo ông Phil Wright, đầu tư cho nguồn nhân lực là yếu tố sống còn. "Một trung tâm tài chính quốc tế không thể phát triển mạnh mẽ nếu thiếu vắng nguồn nhân lực. Việt Nam cần tập trung vào giáo dục, đào tạo và phát triển nghề nghiệp để nâng cao kỹ năng trong các lĩnh vực như phân tích dữ liệu, an ninh mạng, quản trị rủi ro và kỹ thuật tài chính" - ông nói.

Chuyên gia này cũng cho rằng việc hợp tác giữa các trường đại học, cơ quan chuyên môn và các vườn ươm công nghệ sẽ giúp hình thành thế hệ lãnh đạo fintech mới - những người có thể dẫn dắt thị trường trong kỷ nguyên số.

Ông dẫn chứng thêm, các trung tâm tài chính quốc tế như Dubai đã thành công khi áp dụng các loại thị thực đặc biệt để thu hút nhân tài toàn cầu, từ đó nâng cao vị thế cạnh tranh quốc tế. "Việt Nam có thể cân nhắc các bước tương tự để bảo đảm Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM không chỉ là một cứ điểm tài chính, mà còn là điểm đến hấp dẫn cho nhân tài quốc tế" - ông Wright nhấn mạnh.

Giáo sư Trần Ngọc Anh (Đại học Indiana) cho rằng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM không chỉ là nơi tập trung dòng vốn mà còn là hạt nhân của quản trị dữ liệu, niềm tin và đổi mới sáng tạo, giúp thành phố trở thành "trái tim tài chính" của vùng siêu đô thị phía Nam. Nhưng để làm được điều đó, TP HCM phải xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, cơ sở dữ liệu tài chính đồng bộ và tăng cường hợp tác với các trung tâm tài chính toàn cầu để học hỏi mô hình vận hành và khởi nghiệp số.



