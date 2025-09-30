TP HCM: Mất 22 phút để đi qua tuyến đường hơn 1 km

CLIP: Các phương tiện "dính cứng ngắc" trên đường Bạch Đằng.
Lúc 9 giờ 30 phút ngày 30-9, đường Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa (TP HCM), lối đi sân bay Tân Sơn Nhất bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
Đoạn đường dài hơn 1 km này nhiều năm nay là điểm nghẽn giao thông, đi lại hết sức khó khăn. Sáng nay, xe máy, ô tô phải mất 20 - 30 phút để di chuyển qua.
Theo ghi nhận, từ 8 giờ, xe máy, ô tô,... đã phải chen chúc, nhích từng chút.
"22 phút là thời gian ô tô tôi di chuyển từ nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn đến sân bay Tân Sơn Nhất dù chỉ hơn 1 km" - anh Nguyễn Minh Bình, tài xế ô tô công nghệ nói.
Theo người dân, vào giờ cao điểm, giao thông tại đây hỗn loạn bởi phụ huynh vội vã đưa rước con, nhân viên tranh thủ đến- tan ca công ty...
Chưa kể, dù chỉ hơn 1 km nhưng có đến 4 trụ đèn tín hiệu giao thông, khiến phương tiện dồn ứ cục bộ.
