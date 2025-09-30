TP HCM: Mất 22 phút để đi qua tuyến đường hơn 1 km

CLIP: Các phương tiện "dính cứng ngắc" trên đường Bạch Đằng.

Lúc 9 giờ 30 phút ngày 30-9, đường Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa (TP HCM), lối đi sân bay Tân Sơn Nhất bị ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Xe cứu thương cũng "mệt mỏi" khi lưu thông qua đường Bạch Đằng.

Đoạn đường dài hơn 1 km này nhiều năm nay là điểm nghẽn giao thông, đi lại hết sức khó khăn. Sáng nay, xe máy, ô tô phải mất 20 - 30 phút để di chuyển qua.

Theo ghi nhận, từ 8 giờ, xe máy, ô tô,... đã phải chen chúc, nhích từng chút.

"22 phút là thời gian ô tô tôi di chuyển từ nút giao Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn đến sân bay Tân Sơn Nhất dù chỉ hơn 1 km" - anh Nguyễn Minh Bình, tài xế ô tô công nghệ nói.

Theo người dân, vào giờ cao điểm, giao thông tại đây hỗn loạn bởi phụ huynh vội vã đưa rước con, nhân viên tranh thủ đến- tan ca công ty...

Chưa kể, dù chỉ hơn 1 km nhưng có đến 4 trụ đèn tín hiệu giao thông, khiến phương tiện dồn ứ cục bộ.

Xe máy leo vỉa hè để thoát kẹt xe.

Các phương tiện xếp hàng dài.

Tình trạng tắc nghẽn xảy ra hơn 1 giờ.