HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

TP HCM muốn đào tạo 3 triệu người có kiến thức AI

Thái Phương

(NLĐO) - TP HCM đang mở các lớp bồi dưỡng AI cho cán bộ, công chức và người dân, với mục tiêu đào tạo 3 tiệu người có kiến thức AI vào năm 2030.

Chiều 14-8, Hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?" đã được Sở Khoa học Công nghệ TP HCM và Báo Dân trí tổ chức. Hội thảo là một sự kiện thuộc Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững". 

TIN LIÊN QUAN

Theo ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, trí tuệ nhân tạo (AI) được TP HCM xác định là động lực đột phá để thực hiện tầm nhìn trở thành trung tâm kinh tế tri thức, đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững hàng đầu khu vực. Sứ mệnh của TP HCM là xây dựng hệ sinh thái AI mạnh mẽ, gắn kết giữa Nhà nước với doanh nghiệp, cộng đồng.

Về hạ tầng và nền tảng AI, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đã hoàn thiện phương án phát triển hạ tầng tính toán hiệu năng cao. Đơn vị này đang từng bước hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung đã được thiết kế theo chuẩn mở.


TP HCM muốn đào tạo 3 triệu người có kiến thức AI- Ảnh 2.

Ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM phát biểu tại hội thảo

Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đang đào tạo và phát triển nhân lực - yếu tố quyết định thành công của chiến lược phát triển AI.

Cụ thể, TPHCM mở 4 lớp bồi dưỡng AI cho gần 500 cán bộ, công chức; mở 4 lớp AI thí điểm cho 203 học sinh đạt giải thưởng các cuộc thi cấp thành phố, khơi dậy niềm đam mê công nghệ; Khởi động chương trình AI For Citizens với mục tiêu đào tạo 3 triệu người dân có kiến thức AI vào năm 2030.

"Việc ứng dụng AI đã tạo ra nhiều tác động và giá trị. Về kinh tế, ứng dụng AI đã góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí vận hành, đồng thời mở rộng thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao" - ông Lê Thanh Minh nói.

Ứng dụng AI giúp doanh nghiệp giữ vững thị trường

Trình bày tham luận về khung chính sách và hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp thực hành ESG (môi trường, quản trị và xã hội) bằng AI, TS Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc chuyên môn, Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), cho biết cách đây không lâu, khi xây dựng báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ về tác động của chính sách thuế quan của Mỹ, khó khăn lớn nhất gặp phải là tính toán tỉ lệ nội địa hóa của từng ngành hàng để xác định mức thuế phải chịu.

"Dữ liệu này gần như không có sẵn, buộc các chuyên gia phải dựa vào số liệu ước tính và tham vấn uy tín. Điều này cho thấy, chỉ riêng việc chứng minh xuất xứ hàng hóa đã đòi hỏi nỗ lực khổng lồ. Trong bối cảnh này, AI không còn là một khái niệm xa vời. Ứng dụng AI để quản lý chuỗi cung ứng, minh bạch hóa dữ liệu và thực hành ESG chính là giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam ứng phó, giữ vững và mở rộng thị trường" - ông Minh nói.

TP HCM muốn đào tạo 3 triệu người có kiến thức AI- Ảnh 3.

Các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận về giải pháp để thực thi ESG bằng AI

Dù vậy, những thách thức tại Việt Nam khi phát triển AI là áp lực môi trường và bẫy thu nhập trung bình. Việt Nam đang đứng trước 2 mục tiêu chiến lược là đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; đến năm 2050 đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) theo cam kết quốc tế.

Để đạt được thì Việt Nam cần vượt qua bẫy thu nhập trung bình, cần chuyển từ thâm dụng tài nguyên sang thâm dụng khoa học công nghệ, tăng hiệu quả phân bổ nguồn lực và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo. AI chính là một trong những ngành được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược này. Đơn cử, để chứng minh đạt các tiêu chí "xanh" về môi trường, doanh nghiệp cần dữ liệu và bằng chứng, và AI là công cụ để thu thập và phân tích các dữ liệu này.


Tin liên quan

30 doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới tại TP HCM

30 doanh nghiệp giới thiệu công nghệ mới tại TP HCM

Chương trình năm nay quy tụ 30 DN trưng bày và giới thiệu các giải pháp công nghệ trong nhiều lĩnh vực

Doanh nghiệp nêu đề xuất xử lý xe xăng sau khi chuyển đổi xe điện

(NLĐO) - Thu mua xe máy xăng cũ chỉ nên áp dụng chính sách này khi TP HCM có một trung tâm chuyên xử lý và tái chế xe máy cũ

Giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả công việc

Bà Dương Thúy Quỳnh chia sẻ bí quyết giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả công việc nhờ hoạt động coaching (khai vấn).

ESG doanh nghiệp AI ứng dụng AI vào doanh nghiệp sở khoa học và công nghệ tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo