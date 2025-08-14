Chiều 14-8, Hội thảo "Thực thi ESG bằng AI, doanh nghiệp cần làm gì?" đã được Sở Khoa học Công nghệ TP HCM và Báo Dân trí tổ chức. Hội thảo là một sự kiện thuộc Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững".

Theo ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, trí tuệ nhân tạo (AI) được TP HCM xác định là động lực đột phá để thực hiện tầm nhìn trở thành trung tâm kinh tế tri thức, đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững hàng đầu khu vực. Sứ mệnh của TP HCM là xây dựng hệ sinh thái AI mạnh mẽ, gắn kết giữa Nhà nước với doanh nghiệp, cộng đồng.

Về hạ tầng và nền tảng AI, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đã hoàn thiện phương án phát triển hạ tầng tính toán hiệu năng cao. Đơn vị này đang từng bước hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung đã được thiết kế theo chuẩn mở.





Ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM phát biểu tại hội thảo

Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đang đào tạo và phát triển nhân lực - yếu tố quyết định thành công của chiến lược phát triển AI.

Cụ thể, TPHCM mở 4 lớp bồi dưỡng AI cho gần 500 cán bộ, công chức; mở 4 lớp AI thí điểm cho 203 học sinh đạt giải thưởng các cuộc thi cấp thành phố, khơi dậy niềm đam mê công nghệ; Khởi động chương trình AI For Citizens với mục tiêu đào tạo 3 triệu người dân có kiến thức AI vào năm 2030.

"Việc ứng dụng AI đã tạo ra nhiều tác động và giá trị. Về kinh tế, ứng dụng AI đã góp phần nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí vận hành, đồng thời mở rộng thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao" - ông Lê Thanh Minh nói.

Ứng dụng AI giúp doanh nghiệp giữ vững thị trường

Trình bày tham luận về khung chính sách và hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp thực hành ESG (môi trường, quản trị và xã hội) bằng AI, TS Bùi Thanh Minh, Phó Giám đốc chuyên môn, Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), cho biết cách đây không lâu, khi xây dựng báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ về tác động của chính sách thuế quan của Mỹ, khó khăn lớn nhất gặp phải là tính toán tỉ lệ nội địa hóa của từng ngành hàng để xác định mức thuế phải chịu.

"Dữ liệu này gần như không có sẵn, buộc các chuyên gia phải dựa vào số liệu ước tính và tham vấn uy tín. Điều này cho thấy, chỉ riêng việc chứng minh xuất xứ hàng hóa đã đòi hỏi nỗ lực khổng lồ. Trong bối cảnh này, AI không còn là một khái niệm xa vời. Ứng dụng AI để quản lý chuỗi cung ứng, minh bạch hóa dữ liệu và thực hành ESG chính là giải pháp để doanh nghiệp Việt Nam ứng phó, giữ vững và mở rộng thị trường" - ông Minh nói.

Các chuyên gia và doanh nghiệp thảo luận về giải pháp để thực thi ESG bằng AI

Dù vậy, những thách thức tại Việt Nam khi phát triển AI là áp lực môi trường và bẫy thu nhập trung bình. Việt Nam đang đứng trước 2 mục tiêu chiến lược là đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; đến năm 2050 đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) theo cam kết quốc tế.

Để đạt được thì Việt Nam cần vượt qua bẫy thu nhập trung bình, cần chuyển từ thâm dụng tài nguyên sang thâm dụng khoa học công nghệ, tăng hiệu quả phân bổ nguồn lực và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo. AI chính là một trong những ngành được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược này. Đơn cử, để chứng minh đạt các tiêu chí "xanh" về môi trường, doanh nghiệp cần dữ liệu và bằng chứng, và AI là công cụ để thu thập và phân tích các dữ liệu này.



