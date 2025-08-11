Giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả công việc

Bà Quỳnh đã có 7 năm tư vấn, huấn luyện cho các doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước. Theo bà, coaching giúp tăng hiệu suất làm việc bằng cách phát triển tiềm năng cá nhân và tổ chức.

Coaching là sự đồng hành cùng khách hàng trong một quá trình khơi gợi tư duy và sáng tạo, nhằm truyền cảm hứng để họ phát huy tối đa tiềm năng cá nhân và nghề nghiệp. Nói một cách ngắn gọn, khai vấn là cuộc hội thoại hai chiều mang tính chuyển hóa cao giữa coach (chuyên gia) và khách hàng (coachee). Kết thúc lộ trình khai vấn, khách hàng sẽ có những nhận thức mới về bản thân, biến những nhận thức đó thành hành động để tạo ra kết quả mà họ mong muốn.

Trên thế giới và tại Việt Nam, lĩnh vực khai vấn được chia thành một số mảng khác nhau, bao gồm: Khai vấn cho các DN phát triển; khai vấn cho các nhà quản lý, lãnh đạo; khai vấn cuộc sống; khai vấn dành cho cha mẹ và các con tuổi vị thành niên; khai vấn sự nghiệp; khai vấn tinh thần…

Chuyên gia khai vấn Dương Thúy Quỳnh

Theo Liên đoàn Khai vấn quốc tế (ICF), các tổ chức đề cao và chú trọng đầu tư văn hóa coaching vững mạnh sẽ khai mở trọn vẹn tiềm năng của lực lượng lao động, từ đó đạt được những kết quả vượt trội về nhân sự và hiệu quả kinh doanh. Những tổ chức này cũng có khả năng đạt hiệu suất công việc cao gấp 2 lần so với các tổ chức không xây dựng văn hóa coaching.

Thông qua quá trình coaching, cá nhân có thể nhận ra điểm mạnh, điểm yếu và phát triển các kỹ năng, thái độ cần thiết của mình để đạt được mục tiêu, đóng góp hiệu quả hơn cho tổ chức. Đối với DN, coaching hỗ trợ nhà quản lý nâng cao kỹ năng lãnh đạo, từ đó dẫn dắt DN hiệu quả và đạt được mục tiêu chung, nâng cao năng suất của nhân viên, xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng, gắn kết, tạo ra môi trường làm việc tích cực...

Việc ứng dụng coaching vào DN đòi hỏi sự nỗ lực mang tính dài hạn. Trước mắt, cần có sự cởi mở của các lãnh đạo DN trong việc ứng dụng công cụ hiện đại như coaching vào việc phát triển nhân sự.

Coaching đang phát triển ngày càng mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Coaching có thể hỗ trợ bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi hay lĩnh vực nào, miễn là họ mong muốn thay đổi, phát triển và đạt được mục tiêu của mình. Coaching không chỉ hướng dẫn mà còn đồng hành, khơi gợi và trao quyền, giúp cá nhân và tổ chức vươn tới thành công.