Giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả công việc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả công việc

Bài và ảnh: Nguyên Khôi

Bà Dương Thúy Quỳnh chia sẻ bí quyết giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả công việc nhờ hoạt động coaching (khai vấn).

Bà Quỳnh đã có 7 năm tư vấn, huấn luyện cho các doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước. Theo bà, coaching giúp tăng hiệu suất làm việc bằng cách phát triển tiềm năng cá nhân và tổ chức.

Coaching là sự đồng hành cùng khách hàng trong một quá trình khơi gợi tư duy và sáng tạo, nhằm truyền cảm hứng để họ phát huy tối đa tiềm năng cá nhân và nghề nghiệp. Nói một cách ngắn gọn, khai vấn là cuộc hội thoại hai chiều mang tính chuyển hóa cao giữa coach (chuyên gia) và khách hàng (coachee). Kết thúc lộ trình khai vấn, khách hàng sẽ có những nhận thức mới về bản thân, biến những nhận thức đó thành hành động để tạo ra kết quả mà họ mong muốn.

Trên thế giới và tại Việt Nam, lĩnh vực khai vấn được chia thành một số mảng khác nhau, bao gồm: Khai vấn cho các DN phát triển; khai vấn cho các nhà quản lý, lãnh đạo; khai vấn cuộc sống; khai vấn dành cho cha mẹ và các con tuổi vị thành niên; khai vấn sự nghiệp; khai vấn tinh thần…

Giúp doanh nghiệp tăng hiệu quả công việc - Ảnh 1.

Chuyên gia khai vấn Dương Thúy Quỳnh

Theo Liên đoàn Khai vấn quốc tế (ICF), các tổ chức đề cao và chú trọng đầu tư văn hóa coaching vững mạnh sẽ khai mở trọn vẹn tiềm năng của lực lượng lao động, từ đó đạt được những kết quả vượt trội về nhân sự và hiệu quả kinh doanh. Những tổ chức này cũng có khả năng đạt hiệu suất công việc cao gấp 2 lần so với các tổ chức không xây dựng văn hóa coaching.

Thông qua quá trình coaching, cá nhân có thể nhận ra điểm mạnh, điểm yếu và phát triển các kỹ năng, thái độ cần thiết của mình để đạt được mục tiêu, đóng góp hiệu quả hơn cho tổ chức. Đối với DN, coaching hỗ trợ nhà quản lý nâng cao kỹ năng lãnh đạo, từ đó dẫn dắt DN hiệu quả và đạt được mục tiêu chung, nâng cao năng suất của nhân viên, xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng, gắn kết, tạo ra môi trường làm việc tích cực...

Việc ứng dụng coaching vào DN đòi hỏi sự nỗ lực mang tính dài hạn. Trước mắt, cần có sự cởi mở của các lãnh đạo DN trong việc ứng dụng công cụ hiện đại như coaching vào việc phát triển nhân sự.

Coaching đang phát triển ngày càng mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Coaching có thể hỗ trợ bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi hay lĩnh vực nào, miễn là họ mong muốn thay đổi, phát triển và đạt được mục tiêu của mình. Coaching không chỉ hướng dẫn mà còn đồng hành, khơi gợi và trao quyền, giúp cá nhân và tổ chức vươn tới thành công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo