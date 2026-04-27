TP HCM nâng tầm thu hút vốn đầu tư

Ngày 25-4, UBND TP HCM đã tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao chiến lược, với tổng vốn hơn 1,2 tỉ USD vào Khu Công nghệ cao thành phố (SHTP).

Điểm đến của dòng vốn công nghệ cao

Theo lãnh đạo TP HCM, thực hiện Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố đã áp dụng cơ chế "thủ tục đầu tư đặc biệt", tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thu hút thành công nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và vốn trong nước dồi dào vào các ngành công nghệ mũi nhọn.

Trong 4 dự án được trao chứng nhận nêu trên, đáng chú ý là Trung tâm Dữ liệu Evolution DC do liên danh các nhà đầu tư Singapore (Hathor, Frontier, Evolution) triển khai, với tổng vốn 508,7 triệu USD. Dự án thuộc lĩnh vực trung tâm dữ liệu siêu quy mô (hyperscale), cam kết sử dụng tối thiểu 30% năng lượng tái tạo.

Dự án thứ hai là Tổ hợp Trung tâm dữ liệu siêu lớn STARMASON do Công ty CP Starmason đầu tư, với tổng vốn 480,26 triệu USD. Mục tiêu của dự án là bổ sung hạ tầng số quy mô lớn, thu hút các nhà cung cấp dịch vụ ICT; đồng thời nâng cao năng lực xử lý dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và đáp ứng nhu cầu điện toán đám mây cho toàn vùng.

Trong lĩnh vực công nghệ y sinh, dự án Trung tâm Công nghệ cao Tâm Anh do Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP HCM) đầu tư cũng được trao giấy chứng nhận. Dự án có tổng vốn 160 triệu USD, tập trung phát triển công nghệ y sinh, ứng dụng các công nghệ lõi như giải trình tự gen thế hệ mới (NGS), y học tái tạo từ tế bào gốc và thử nghiệm lâm sàng theo chuẩn quốc tế ICH GCP.

Thống kê cho thấy SHTP hiện có 166 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư khoảng 13,4 tỉ USD; tạo việc làm cho hơn 53.678 lao động trình độ cao. Lũy kế giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao ước đạt 203,3 tỉ USD, trong đó giá trị xuất khẩu 185,2 tỉ USD. Đây là nền tảng quan trọng để TP HCM thực hiện Nghị quyết 57 và hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Các dự án được trao giấy chứng nhận nêu trên không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP, mà còn củng cố vai trò của TP HCM như một trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số và công nghiệp xanh - số hàng đầu khu vực.

Bên cạnh các dự án được cấp phép, trong những tháng đầu năm 2026, TP HCM còn ghi nhận nhiều thỏa thuận đầu tư công nghệ quy mô lớn, trị giá hàng tỉ USD. Đáng chú ý, G42 (có cổ đông chính là quỹ đầu tư nhà nước của UAE) cùng Microsoft, FPT, VinaCapital và Tập đoàn Việt Thái đã ký thỏa thuận phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại SHTP, với tổng vốn dự kiến 2 tỉ USD.

Tháng 3-2026, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM ký biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty Accelerated Infrastructure Capital (AIC) về đầu tư Trung tâm Dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI Data Center) tại Khu Công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi. Dự án có tổng vốn dự kiến khoảng 2,1 tỉ USD, do liên doanh AIC - Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc cùng các đối tác quốc tế triển khai.

Các hạng mục đầu tư của dự án này bao gồm trung tâm dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật khu vực, hệ thống điện, cấp thoát nước và thiết bị điện toán hiệu năng cao phục vụ vận hành. Toàn bộ vốn đầu tư dự kiến hoàn tất và giải ngân vào cuối quý I/2027.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, cho biết mục tiêu của dự án AI Data Center là xây dựng hạ tầng dữ liệu hiện đại, đạt chuẩn quốc tế; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực; đồng thời góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển nghiên cứu - công nghệ và kinh tế số.

Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, dự án AI Data Center sẽ được khởi công vào ngày 30-4. Ông kỳ vọng đây sẽ là tiền đề để TP HCM xây dựng đô thị thông minh, góp phần giải quyết các vấn đề hiện hữu như ùn tắc giao thông, ngập lụt...

Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao chiến lược ở TP HCMẢnh: C.T.V

Thu hút vốn qua trung tâm tài chính

Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố định hướng phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế theo hướng lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh toàn diện.

Cụ thể, TP HCM sẽ tập trung đầu tư xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, phát triển kinh tế theo hướng công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. Kinh tế số được kỳ vọng chiếm 30%-40% GRDP của thành phố.

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định việc TP HCM liên tiếp thu hút các dòng vốn hàng tỉ USD thời gian qua là kết quả của nỗ lực cải cách mạnh mẽ. Năm 2025, thành phố đã cắt giảm 435 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 441 thủ tục liên quan hoạt động sản xuất - kinh doanh, qua đó tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Ông Oliver Jones, đồng sáng lập Tập đoàn AIC, đánh giá chính quyền TP HCM đã hỗ trợ hiệu quả về chính sách và thủ tục. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành trong việc triển khai các sáng kiến công nghệ quan trọng, như trung tâm dữ liệu AI.

Bên cạnh các dự án công nghệ cao, gần đây, TP HCM nổi lên là điểm đến của dòng vốn ngoại ở lĩnh vực tài chính, kinh tế số và kinh tế xanh, khi Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) chính thức ra mắt hồi tháng 2 vừa qua.

Tại cuộc họp với Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vào cuối tuần qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết đến nay, khung pháp lý nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế đã cơ bản được hình thành, tạo tiền đề quan trọng để chuyển sang giai đoạn vận hành. Quy chế hoạt động của trung tâm cũng đang được hoàn thiện. Đây sẽ là bước chuyển quan trọng từ việc thiết kế thể chế sang tổ chức vận hành thực tế.

Theo bà Ngọc, đến nay, VIFC-HCMC đã trao chứng nhận cam kết thành viên cho 15 nhà đầu tư. VIFC-HCMC đang phối hợp với những đối tác chiến lược xây dựng các đề án: Sàn Giao dịch hàng hóa tập trung, Trung tâm Tài chính hàng hải, Trung tâm Tài chính hàng không, Quỹ Đầu tư mạo hiểm, Chương trình Tài chính xanh, Trung tâm Thanh toán chuyển mạch quốc tế, Trung tâm Thanh toán bù trừ, mô hình sandbox số hóa tài sản thực...

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, cho biết dù mới ra mắt và đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng pháp lý, trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư. Tổng nguồn vốn đăng ký và cam kết đầu tư hiện đạt khoảng 19,1 tỉ USD. VIFC-HCMC đang chờ quy chế hoạt động chính thức để các định chế tài chính có cơ sở thành lập pháp nhân và giải ngân theo cam kết.

"Chiến lược phát triển của VIFC-HCMC gắn liền với tư duy "đứng trên vai người khổng lồ". Thông qua hợp tác với các trung tâm và định chế tài chính hàng đầu thế giới như Sở Giao dịch Chứng khoán London (Anh) hay Nasdaq (Mỹ), VIFC-HCMC kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế. Việc hợp tác giúp tận dụng công nghệ, thị trường của các quốc gia phát triển, sở hữu nguồn vốn lớn như Mỹ, Anh và châu Âu. Mới nhất, một trong 4 trụ cột chiến lược của VIFC-HCMC là ra mắt Fintech Hub - bước đi quan trọng trong việc hình thành hệ sinh thái công nghệ tài chính hoàn chỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển của trung tâm" - PGS-TS Nguyễn Hữu Huân nhấn mạnh.

"Hiệu ứng nam châm" TS Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM, cho rằng việc thành phố liên tục thu hút các dự án hạ tầng dữ liệu và AI quy mô tỉ USD không chỉ đơn thuần là mở rộng đầu tư, mà còn tạo ra bước chuyển mang tính cấu trúc đối với nền kinh tế. Khi các trung tâm dữ liệu siêu lớn và AI Factory đi vào vận hành, TP HCM sẽ hình thành nền tảng hạ tầng số đủ mạnh để thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực thiết kế vi mạch, phát triển mô hình AI nền tảng và an ninh mạng. Đây là "hiệu ứng nam châm", giúp TP HCM nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ ở khu vực.

TP HCM chính thức có Quỹ Đầu tư mạo hiểm Bên cạnh việc thu hút dòng vốn ngoại, TP HCM cũng từng bước hiện thực hóa các sáng kiến phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP HCM vừa được thành lập theo mô hình công ty cổ phần, nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Quỹ có vốn điều lệ ban đầu 500 tỉ đồng, hướng tới mục tiêu tạo cú hích cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của nền kinh tế thông qua hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và các ngành công nghiệp tiên tiến. "Sáng kiến này là một bước tiến quan trọng nhằm thu hẹp khoảng trống về vốn cho start-up Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo" - ông Don Lam, Tổng Giám đốc và cổ đông sáng lập VinaCapital, nhận định.



