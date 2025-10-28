Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia ngày 27-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác (Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) lần thứ 5.

Nâng cao chất lượng hợp tác

Đây là Hội nghị Cấp cao RCEP đầu tiên kể từ khi Hiệp định RCEP được ký kết vào tháng 11-2020 và có hiệu lực đầy đủ từ ngày 2-6-2023 nhằm tạo cơ hội để lãnh đạo các nước trao đổi về tình hình kinh tế thế giới và hợp tác khu vực trong khuôn khổ hiệp định và thảo luận các định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị thể hiện cam kết mạnh mẽ của các nước thành viên RCEP trong thúc đẩy hội nhập khu vực sâu rộng và thực chất hơn, qua đó giúp các nền kinh tế ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẽ tiếp tục thực thi nghiêm túc, đầy đủ các cam kết trong Hiệp định RCEP, đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với các thành viên để mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác trong khuôn khổ RCEP. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, sẵn sàng tham gia quá trình cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Hội nghị thông qua Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo về Hiệp định RCEP, khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực cởi mở, bao trùm, cùng có lợi và hướng tới tương lai.

Tuyên bố cũng tái khẳng định cam kết của các nước thành viên đối với hệ thống thương mại đa phương dựa trên WTO, bảo đảm tính minh bạch, công bằng, dễ dự đoán và không phân biệt đối xử, đồng thời nhấn mạnh vai trò của RCEP trong thúc đẩy hội nhập khu vực, tăng khả năng chống chịu và phát triển bền vững trước biến động kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc Ảnh: Nhật Bắc

Củng cố tự cường và khả năng chống chịu

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28. Lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đề cao vai trò của ASEAN trong thúc đẩy tăng trưởng và phát triển ở khu vực, cam kết ủng hộ và hỗ trợ hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, triển khai Lưới điện ASEAN và đàm phán Thỏa thuận khung kinh tế số ASEAN...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 định hướng tăng cường hợp tác ASEAN+3 trong tình hình mới: Nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; củng cố tự cường và khả năng chống chịu của khu vực; đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho phát triển.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc, các nhà lãnh đạo nhất trí sẽ bắt đầu triển khai ngay Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030, khởi động trao đổi nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) trong năm 2026, trong đó sẽ bổ sung các lĩnh vực hợp tác chất lượng cao như kinh tế xanh, kinh tế số, liên kết chuỗi cung ứng... Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề xuất hợp tác ASEAN - Hàn Quốc trên 3 trụ cột: "Đóng góp cho ước mơ và hy vọng; bàn đạp cho tăng trưởng và đổi mới; đối tác vì hòa bình và ổn định".

Đồng thời, Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển khai Hiệp định khung về Kinh tế số ASEAN, Lưới điện ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển và tăng cường kết nối khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 định hướng lớn nhằm thúc đẩy Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hàn Quốc thời gian tới: Ưu tiên đẩy mạnh liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư; làm sâu sắc hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, phát triển du lịch; tăng cường đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 20 của lãnh đạo các nước ASEAN với các đối tác Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, New Zealand; Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên hợp quốc lần thứ 15.