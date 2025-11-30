HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

TP HCM: Nghẹt thở 45 giây giành giật sự sống cho nam hành khách bị ngưng tim

Thanh Thảo

(NLĐO) - Một hành khách đi xe khách bất ngờ bị ngưng tim, có dấu hiệu của đột quỵ, đã may mắn được cứu sống

Ngày 30-11, mạng xã hội lan truyền clip một người đi xe khách bất ngờ bị ngưng tim, có dấu hiệu đột quỵ, ngay lúc đó 1 người đàn ông đã nhanh chóng đến sơ cứu, ép tim, đưa bệnh nhân vào bệnh viện một cách an toàn.

CLIP: Khoảnh khắc giành lại sự sống cho hành khách đi xe khách

Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ trước hành động giành giật sự sống cho người gặp nạn của người đàn ông trên xe khách.

Theo tìm hiểu, người đàn ông này là một bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện tư ở TPHCM. Khi thấy bệnh nhân có dấu hiệu ngưng tim, anh lập tức ấn tay, nhấn ép trên lồng ngực vị khách liên tục.

img

Nam bác sĩ đã trở thành người hùng sau khi sơ cứu thành công cho hành khách bị ngưng tim

45 giây sau, tim bệnh nhân đập trở lại, bệnh nhân sau đó cũng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho biết nạn nhân tên P.D.K (36 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) được nhập viện lúc 19 giờ 20 phút ngày 28-1, xuất viện lúc 7 giờ ngày 29-1, sức khỏe bình thường.

Tin liên quan

Kịp thời cứu người đàn ông bị đột quỵ, phù não nặng

Kịp thời cứu người đàn ông bị đột quỵ, phù não nặng

(NLĐO) - Ê-kíp bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật kịp thời cứu sống bệnh nhân bị đột quỵ được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu

Đột quỵ khi uống bia, người đàn ông thoát chết ngoạn mục

(NLĐO) - Uống bia xong thấy chóng mặt, người đàn ông 60 tuổi bất ngờ bị đột quỵ thể nặng, được bác sĩ cứu sống ngoạn mục trong “thời gian vàng”.

Ngừa đột quỵ hàng chục năm sau nhờ điều này

(NLĐO) - Nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim... của một người có thể liên quan mạnh mẽ đến những gì xảy ra trong "1.000 ngày vàng".

tỉnh Tây Ninh mạng xã hội bệnh viện đa khoa Bình Dương
