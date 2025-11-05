Kịp thời cứu người đàn ông bị đột quỵ, phù não nặng

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ vừa thực hiện ca phẫu thuật kịp thời cho một người đàn ông bị đột quỵ, phù não nặng.

Bệnh nhân đang hồi phục tốt trước sự vui mừng của gia đình

Bệnh nhân là ông N.T.H. (62 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, TP HCM) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy. Kết quả chụp MRI não cho thấy nhồi máu não diện rộng vùng bán cầu phải chuyển dạng xuất huyết, phù não nặng, kèm nhiều bệnh nền phức tạp như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Người nhà ông H. cho hay, 2 ngày trước, bệnh nhân được điều trị đột quỵ tại một bệnh viện ở TP HCM. Dù đã được điều trị can thiệp lấy huyết khối trong giờ vàng, nhưng tiên lượng không khả quan.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp bác sĩ phẫu thuật thần kinh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ đã hội chẩn khẩn. Ê- kíp bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật mở sọ giải ép để giảm áp lực nội sọ, giành lại từng giây sự sống cho người bệnh.

Đến nay, ông H. đã dần bình phục, có thể nói chuyện, cử động tốt tay chân phải và thực hiện được y lệnh.



