Kịp thời cứu người đàn ông bị đột quỵ, phù não nặng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Kịp thời cứu người đàn ông bị đột quỵ, phù não nặng

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Ê-kíp bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật kịp thời cứu sống bệnh nhân bị đột quỵ được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ vừa thực hiện ca phẫu thuật kịp thời cho một người đàn ông bị đột quỵ, phù não nặng.

Kịp thời cứu người đàn ông bị đột quỵ, phù não nặng - Ảnh 1.

Bệnh nhân đang hồi phục tốt trước sự vui mừng của gia đình

Bệnh nhân là ông N.T.H. (62 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, TP HCM) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy. Kết quả chụp MRI não cho thấy nhồi máu não diện rộng vùng bán cầu phải chuyển dạng xuất huyết, phù não nặng, kèm nhiều bệnh nền phức tạp như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Người nhà ông H. cho hay, 2 ngày trước, bệnh nhân được điều trị đột quỵ tại một bệnh viện ở TP HCM. Dù đã được điều trị can thiệp lấy huyết khối trong giờ vàng, nhưng tiên lượng không khả quan.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp bác sĩ phẫu thuật thần kinh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ đã hội chẩn khẩn. Ê- kíp bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật mở sọ giải ép để giảm áp lực nội sọ, giành lại từng giây sự sống cho người bệnh.

Đến nay, ông H. đã dần bình phục, có thể nói chuyện, cử động tốt tay chân phải và thực hiện được y lệnh.


Tin liên quan

Cảnh báo suy thận do chơi thể thao quá sức

Cảnh báo suy thận do chơi thể thao quá sức

(NLĐO)- Luyện tập thể thao không đúng cách có thể dẫn tới những tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Ca mổ kỳ diệu giúp người phụ nữ thoát cơn đau đầu suốt 20 năm

(NLĐO) - Hơn 20 năm sống chung với cơn đau nửa đầu, ảnh hưởng cuộc sống, tinh thần suy sụp, một phụ nữ vừa được các bác sĩ cứu chữa thành công.

Những món ăn tốt cho nam giới phải ngồi lâu trước máy tính

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Đại học Birmingham (Anh) chỉ ra cách thú vị để nam giới phải ngồi lâu giảm được một số tác động nguy hiểm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo