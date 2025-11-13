TP HCM nghiên cứu xây dựng các trường ĐH thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Văn phòng UBND TP HCM đã có văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy tại phiên họp trù bị hội nghị chuyên đề Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH trên địa bàn TP.

Theo thông báo kết luận, sau khi nghe Sở GD-ĐT TP trình bày dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng Hiệu trưởng TP và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy đã có kết luận và chỉ đạo nhiều nội dung.

TP HCM đề nghị Hội đồng Hiệu trưởng TP nghiên cứu, báo cáo về cơ chế đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực

Cụ thể, TP HCM giao Sở GD-ĐT phối hợp với Tổ giúp việc Hội đồng Hiệu trưởng TP tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu tại cuộc họp để hoàn thiện báo cáo, phương hướng kế hoạch hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng năm 2026. Trong đó, thống nhất điều chỉnh tên chủ đề thành: “Phát huy vai trò của Hội đồng Hiệu trưởng các trường ĐH đối với vùng “siêu đô thị” TP HCM: Kết nối – Hội nhập – Đổi mới sáng tạo”. Đồng thời, bổ sung báo cáo kết quả thực hiện của các khối ngành, kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng, kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương.

Bổ sung vào phương hướng hoạt động năm 2026 về công tác đánh giá trong 5 năm hoạt động, định hình hoạt động trong 5 năm tiếp theo; kiện toàn lại Hội đồng Hiệu trưởng TP, có thể mời thêm một số doanh nghiệp tiêu biểu tham gia và nghiên cơ chế, chính sách để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Nghiên cứu xây dựng các trường ĐH thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thành phần trong hệ sinh thái trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của TP. Bổ sung mời thành phần là doanh nghiệp tham gia hội nghị để kết nối theo mô hình "ba nhà" (Nhà nước- Nhà trường- Doanh nghiệp).

Ngoài ra, kết luận cũng yêu cầu bổ sung mời một báo cáo tham luận của ĐHQG TP HCM về xây dựng các trường ĐH thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu, báo cáo về cơ chế đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực.