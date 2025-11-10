HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Bất ngờ kết luận kiểm tra nhiệm vụ giảng dạy của nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở TP HCM

Đặng Trinh

(NLĐO)- Một số quyết định phân công nhiệm vụ đối với hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng chưa thể hiện nhiệm vụ giảng dạy theo quy định

Sở GD-ĐT TP HCM ngày 10-11 công bố kết luận về kiểm tra, khảo sát công tác cải cách hành chính (CCHC) công tác ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong lĩnh vực GD-ĐT năm 2025.

Trước đó, sở đã thành lập 6 đoàn kiểm tra, khảo sát trực tiếp tại các đơn vị thuộc 3 khu vực trên địa bàn TP HCM.

Theo đó, tất cả đơn vị được kiểm tra, khảo sát đã chủ động triển khai và thực hiện kế hoạch công tác CCHC; đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số và đề án 06; thực hiện báo cáo định kỳ đúng tiến độ. Tuy nhiên, kế hoạch của các đơn vị còn mang tính khái quát, chưa cụ thể, chưa đi vào thực tế hoạt động, một số nội dung chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thực hiện của đơn vị.

Trong khảo sát sự hài lòng của phụ huynh và học sinh đối với chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ giáo dục công vẫn có một số đơn vị báo cáo kết quả khảo sát chưa đạt yêu cầu, báo cáo chưa phân tích rõ tỉ lệ hài lòng của các tiêu chí đối với từng đối tượng cụ thể, chưa đề ra các giải pháp thực hiện và chưa có sự so sánh tỉ lệ hài lòng giữa các năm.

Về công tác CCHC, vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện niêm yết rõ ràng lịch tiếp công dân trên website nhà trường; chưa phân biệt giữa lịch tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng đơn vị với lịch trực quản lý điều hành của đội ngũ quản quản lý.

Bất ngờ kết luận kiểm tra nhiệm vụ giảng dạy của nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở TP HCM - Ảnh 1.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, việc phân công nhiệm vụ đối với hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng chưa thể hiện nhiệm vụ giảng dạy theo quy định

Đặc biệt, một số quyết định phân công nhiệm vụ đối với hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng chưa thể hiện nhiệm vụ giảng dạy theo quy định, chỉ thể hiện trong bảng phân công tiết dạy chung của toàn trường.

Đối với số tiết giảng dạy của giáo viên trong năm học 2024 - 2025, các đơn vị chưa thực hiện phân công đủ số tiết nghĩa vụ đối với đội ngũ giáo viên. Ngoài ra, còn một số đơn vị phân công chưa phù hợp vị trí việc làm.

Về công khai các khoản thu đầu năm: Các đơn vị có thực hiện công khai các khoản thu đối với giáo viên, phụ huynh học sinh tại bản tin trường và thông báo thu tới từng học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, một số trường thiếu biên bản họp hội đồng sư phạm và biên bản họp Ban đại diện cha mẹ học sinh, biên bản họp tại lớp đối với hồ sơ công khai các khoản thu đầu năm.

Bất ngờ kết luận kiểm tra nhiệm vụ giảng dạy của nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng ở TP HCM - Ảnh 2.TP HCM: Công bố chi tiết điều kiện dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP đã công bố chi tiết điều kiện dự thi, các mốc thời gian quan trọng kỳ thi học sinh giỏi TP sắp tới

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT, bên cạnh những mặt làm được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Các đơn vị cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc duy trì nền nếp tiếp công dân, thực hiện công khai bằng nhiều hình thức, ghi chép, lưu trữ và báo cáo đúng quy định. 

"Bổ sung nhiệm vụ giảng dạy theo quy định của Bộ GD-ĐT của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vào quyết định phân công nhiệm vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để đảm bảo đầy đủ pháp lý theo quy định. Các đơn vị cần công khai đầy đủ các nội dung theo quy định và công khai trên cổng thông tin điện tử khi công khai cần sắp xếp theo chuyên mục để dễ dàng tra cứu..."- Sở GD-ĐT TP nêu rõ.


