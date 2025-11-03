HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

TP HCM: Người cha đang đón con ở trường bỗng ngất xỉu

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Đang dừng xe trước cổng trường để đón con, một người đàn ông (41 tuổi) đột ngột choáng váng, ngất xỉu, được người dân đưa đi cấp cứu.

Sáng 3-11, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) cho hay nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu nam bệnh nhân (41 tuổi) bị rối loạn nhịp tim nguy kịch.

Người bố đang đứng đón con đột nhiên ngất xỉu - Ảnh 1.

Đột tử là tình trạng tử vong xảy ra đột ngột, không báo trước, thường do nguyên nhân từ tim.

Trước đó, đang dừng xe trước cổng trường để đón con thì người đàn ông này đột ngột choáng váng, tối sầm mặt và ngất xỉu. May mắn có người xung quanh phát hiện kịp thời và đưa đến một cơ sở y tế gần trường.

Tại đây, ghi nhận cho thấy bệnh nhân bị rung thất, một rối loạn nhịp tim cực kỳ nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong trong tích tắc. Sau khi được sơ cứu thành công, tim đập trở lại, bệnh nhân nhanh chóng được chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng tỉnh, các dấu hiệu sinh tồn tạm ổn định.

Tại bệnh viện, người bệnh được thực hiện nhiều xét nghiệm chuyên sâu để tìm ra nguyên nhân. Kết quả xác định bệnh nhân mắc hội chứng tái cực sớm – một dạng rối loạn nhịp tim có yếu tố di truyền, có thể gây đột tử dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh. 

Ngay sau đó, bệnh nhân được cấy máy khử rung tim (ICD), một thiết bị nhỏ đặt trong lồng ngực có nhiệm vụ phát hiện và ngăn chặn kịp thời các cơn rối loạn nhịp tim nguy hiểm bằng xung điện.

Theo các bác sĩ, đột tử là tình trạng tử vong xảy ra đột ngột, không báo trước, thường do nguyên nhân từ tim. Các bệnh lý có thể gây đột tử bao gồm bệnh động mạch vành, bệnh cơ tim, bệnh van tim, đặc biệt là các rối loạn nhịp tim di truyền… Một số trường hợp do bẩm sinh, có yếu tố gia đình và liên quan đến các bệnh lý khác, biến đổi mắc phải trong quá trình trưởng thành, già đi.

