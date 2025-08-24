HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo an sinh, tiếp sức học sinh nghèo

Huỳnh Như

(NLĐO) - Nhiều địa phương tại TP HCM đồng loạt tổ chức các hoạt động ý nghĩa chăm lo đời sống cho người dân khó khăn và tiếp sức cho học sinh nghèo hiếu học

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Ngày 24-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, TP HCM phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức "Ngày hội Đoàn kết vì cộng đồng" năm 2025 tại Công viên Văn hóa Láng Le.

TP HCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo an sinh, tiếp sức học sinh nghèo- Ảnh 1.

"Ngày hội Đoàn kết vì cộng đồng" năm 2025 do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi, TP HCM phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức vào ngày 24-8

Ngày hội được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội nhiệm kỳ 2025 – 2030; đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) và 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025).

TP HCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo an sinh, tiếp sức học sinh nghèo- Ảnh 2.
TP HCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo an sinh, tiếp sức học sinh nghèo- Ảnh 3.

Ngày hội diễn ra trong không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần đoàn kết và gắn kết cộng đồng

Ngày hội mang đến nhiều hoạt động sôi nổi, gắn kết cộng đồng như: gian hàng trò chơi thiếu nhi, gian hàng "Trang phục 0 đồng", "Phiên chợ 0 đồng", hội thi đua xe đạp chậm… thu hút hàng trăm lượt người dân tham gia.

TP HCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo an sinh, tiếp sức học sinh nghèo- Ảnh 4.

Ông Trương Minh Tước Nguyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Lợi, TP HCM trao quà hỗ trợ đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, ban tổ chức đã trao 200 phần quà (500.000 đồng/phần) đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời trao 35 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ (mỗi suất từ 1 - 2 triệu đồng), nhằm động viên tinh thần học tập của các em học sinh nghèo hiếu học.

TP HCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo an sinh, tiếp sức học sinh nghèo- Ảnh 5.

Bà Trần Thị Cẩm Thúy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi trao học bổng đến các em học sinh vượt khó, học giỏi

Nhận được suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ trước thềm năm học mới, em Phạm Ngọc Bảo Trân, học sinh Trường THPT Lê Minh Xuân không giấu được xúc động. Trân cho biết hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, mẹ bệnh nặng, cha làm công nhân với đồng lương ít ỏi gánh vác, lo toan gia đình và nuôi các con ăn học. Có thời điểm, em từng lo sợ không đủ điều kiện tiếp tục đến trường.

"Suất học bổng này không chỉ giúp em trang trải chi phí học tập mà còn là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin để em nỗ lực học tập, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội" – Trân bày tỏ.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng

Trước đó một ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đã tổ chức lễ phát động phong trào "Thành phố muôn sắc hoa" giai đoạn 2025 – 2030. Tại buổi lễ, phường giới thiệu 4 công trình tiêu biểu trong chương trình "Bình Thạnh – Sắc hoa nghĩa tình" với tổng kinh phí thực hiện hơn 158 triệu đồng.

TP HCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo an sinh, tiếp sức học sinh nghèo- Ảnh 7.

Công trình “Trường học rực rỡ sắc hoa” tại Trường Mầm non 12 tại 33 Trần Qúy Cáp - một trong những công trình tiêu biểu thuộc chương trình “Bình Thạnh – Sắc hoa nghĩa tình” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh phát động

Bốn công trình gồm: "Cờ bay rực rỡ – Hoa nở nghĩa tình" tại hẻm 201 Nguyễn Xí; "Long Vân xanh mát – Gắn kết cộng đồng" tại chùa Long Vân; "Trường học rực rỡ sắc hoa" tại Trường Mầm non 12 tại 23 Trần Qúy Cáp; và "Bình Thạnh nghĩa tình" tại chùa Hòa Hưng. Song song đó, phường cũng đang gấp rút hoàn thiện thêm 2 công trình mảng xanh tại Trường THCS Lê Văn Tám và Khu phố 22, dự kiến khánh thành vào dịp Quốc khánh 2-9, góp phần tô điểm thêm diện mạo đô thị địa phương.

*Ngày 23-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức chương trình "Gắn kết cộng đồng – Phát triển bền vững", thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

TP HCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo an sinh, tiếp sức học sinh nghèo- Ảnh 8.
TP HCM: Nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo an sinh, tiếp sức học sinh nghèo- Ảnh 9.

Chương trình “Gắn kết cộng đồng – Phát triển bền vững” , Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhựt đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức vào ngày 23-8

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao 100 phần quà an sinh (trị giá 400.000 đồng/phần) đến các hộ gia đình khó khăn; hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà xuống cấp (48 triệu đồng/suất); đồng thời trao 36 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ (1,5 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

Ấn tượng nhiều công trình hàng chục tỉ đồng chăm lo cho nhân dân phường Diên Hồng

Ấn tượng nhiều công trình hàng chục tỉ đồng chăm lo cho nhân dân phường Diên Hồng

(NLĐO) - Đây còn là minh chứng cho sự quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đa dạng nguồn lực xã hội để chăm lo cho người có công

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, ngày 27-7 hằng năm đã trở thành ngày kỷ niệm thiêng liêng, mang đậm tính nhân văn cao cả của dân tộc Việt Nam.

San sẻ với người khó khăn

Hoạt động thiện nguyện của chị Lại Thị Quỳ đã góp phần chia sẻ khó khăn với những mảnh đời kém may mắn

