TP HCM: Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú

Ngày 20-8, Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phiên trù bị diễn ra vào buổi sáng, phiên chính thức diễn ra vào buổi chiều cùng ngày.

Đến dự Đại hội có ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú - phát biểu khai mạc đại hội.

Nhiệm kỳ vừa qua, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân phường Tăng Nhơn Phú đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Trong đó, công tác chăm lo hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trẻ em được chú trọng, thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm theo chuẩn Chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2022 - 2025...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Văn Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Trần Văn Tuấn đề nghị phường Tăng Nhơn Phú tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các khâu đột phá, cũng như các chương trình và đề án trọng điểm đã đề ra cho nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Văn Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM - phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 31 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng làm Bí thư Đảng ủy phường.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ và nhân dân phường Tăng Nhơn Phú quyết tâm khắc phục những khó khăn giai đoạn đầu sáp nhập; phấn đấu xây dựng phường Tăng Nhơn Phú văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển bền vững.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội.

Đảng bộ phường xác định các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Đô thị thông minh, khu phố thông minh gắn với chuyển đổi số”; nâng cấp hạ tầng số (công nghệ thông tin, kết nối mạng, dịch vụ công trực tuyến…) nhằm hỗ trợ tốt cho công tác quản lý điều hành và phục vụ người dân.