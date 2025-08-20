Ông Nguyễn Thành Nam làm Bí thư Đảng ủy phường Bàn Cờ

Sáng 20-8, Đảng bộ phường Bàn Cờ (TP HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 168 đại biểu chính thức.

Đảng bộ phường Bàn Cờ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Thành Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bàn Cờ - đánh giá giai đoạn 2020-2025 là một nhiệm kỳ đầy thử thách nhưng cũng đầy tự hào. Trong bối cảnh phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có, đặc biệt là sự ảnh hưởng nghiêm trọng, khốc liệt của đại dịch COVID-19, Đảng bộ phường đã kiên cường, nỗ lực, đồng lòng cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn, từng bước khôi phục, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Thành Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bàn Cờ, phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tại phường Bàn Cờ, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn địn phản ánh xu hướng phát triển theo định hướng kinh tế đô thị hiện đại. Các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch góp phần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành nhiều công trình hạ tầng dân sinh trọng điểm, nâng cao chất lượng sống nhân dân. Công tác quản lý đô thị và vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện.

Ngoài nguồn ngân sách được cấp, Phường huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ duy tu, cải tạo, nâng cấp 28 tuyến hẻm và hệ thống thoát nước. Triển khai lắp đặt điểm chữa cháy công động, tạo mảng xanh đô thị, hình thành các khu vực thể thao cộng đồng, sân chơi thiếu nhi, vẽ trang trí các tuyến hẻm và vận động nhân dân hiến đất mở rộng tuyến hẻm, góp phần cải thiện mỹ quan đô thị, giao thông và công tác phòng cháy chữa cháy.

Cuộc vận động “Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước” được triển khai hiệu quả.

Ông Nguyễn Công Vinh - Thành uỷ viên, Giám đốc sở Tài chính TP HCM - phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Công Vinh, Thành uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, đánh giá cao và biểu dương tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt khó của Đảng bộ và nhân dân phường, ghi nhận những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, ông Vinh cũng thẳng thắn chỉ ra các mặt hạn chế để rút kinh nghiệm sâu sắc đồng thời định hướng chiến lược phát triển.

Ông Vinh cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bàn Cờ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 thành viên đã ra mắt. Trong đó, ông Nguyễn Thành Nam làm Bí thư Đảng ủy phường.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cùng 25 chỉ tiêu đề ra, phường Bàn Cờ xác định nhiều công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ tới.

Cụ thể như dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới trường tiểu học Phan Đình Phùng. Xây dựng và thành lập trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Bàn Cờ. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có trụ sở chung của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường Bàn Cờ phục vụ nhân dân.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bàn Cờ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngoài ra, triển khai nhiều đề án, chương trình hành động, trong đó có nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân địa bàn phường...