Bà Lê Thị Hồng Nga được phân công phụ trách, điều hành hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bà Lê Thị Hồng Nga được phân công phụ trách, điều hành hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM

Tin, ảnh: THIỆN AN

(NLĐO) - Bà Lê Thị Hồng Nga hiện là Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM

Thành ủy TP HCM vừa có thông báo về phân công cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM thống nhất phân công bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM phụ trách, điều hành hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố cho đến khi có nhân sự Bí thư Đảng ủy. 

Thành ủy TP HCM - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM thống nhất phân công bà Lê Thị Hồng Nga phụ trách, điều hành hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 35 thành viên đã ra mắt Đại hội. Ban Thường vụ có 11 thành viên. 

TIN LIÊN QUAN

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM - được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030. 

Đến ngày 25-8, ông Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Như vậy, hiện nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM có 5 Phó Bí thư, gồm: ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM; ông Lê Văn Phong, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM; bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy, phụ trách, điều hành hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM.

Bà Lê Thị Hồng Nga hiện cũng đang là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM.

Tin liên quan

Khai mạc Đại hội Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Khai mạc Đại hội Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO) - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là một trong số các đại hội điểm của thành phố

HĐND TP HCM thông qua nghị quyết, thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc

(NLĐO)- Trong bối cảnh không gian địa lý rộng lớn, đa dạng và phức tạp của TP HCM mới, việc lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc là hết sức cần thiết và cấp bách

Chính sách mới ở TP HCM đối với chỉ huy trưởng, phó, trợ lý quân sự xã

(NLĐO)- HĐND TP HCM vừa thông qua chính sách hỗ trợ tiền ăn cho Chỉ huy trưởng, phó, trợ lý quân sự xã được hỗ trợ tiền ăn như hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh

TP HCM Thành ủy Lê Thị Hồng Nga Các cơ quan đảng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo