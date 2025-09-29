Bà Lê Thị Hồng Nga được phân công phụ trách, điều hành hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM

Thành ủy TP HCM vừa có thông báo về phân công cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM thống nhất phân công bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM phụ trách, điều hành hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố cho đến khi có nhân sự Bí thư Đảng ủy.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 35 thành viên đã ra mắt Đại hội. Ban Thường vụ có 11 thành viên.

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM - được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến ngày 25-8, ông Nguyễn Thanh Nghị được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Như vậy, hiện nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM có 5 Phó Bí thư, gồm: ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM; ông Lê Văn Phong, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM; bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy, phụ trách, điều hành hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM.

Bà Lê Thị Hồng Nga hiện cũng đang là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM.