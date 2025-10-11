Sáng 11-10, UBND TP HCM phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Sở Khoa học - Công nghệ, Trung tâm Chuyển đối số tổ chức lễ phát động Phong trào Bình dân học vụ số giai đoạn 2025 – 2026.

Việc này nhằm phổ cập tri thức và kỹ năng số, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Đảm bảo "hiểu ngay - làm được - dùng liền"

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của thành phố trong việc hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia.

"Phong trào Bình dân học vụ số chính là lời hiệu triệu cho một cuộc cách mạng mới về tri thức và kỹ năng trong kỷ nguyên số, một nhiệm vụ mang tầm vóc lịch sử và sứ mệnh thời đại" - Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu phát động Phong trào Bình dân học vụ số; Ảnh: NGỌC DUY

TP HCM phát động phong trào Bình dân học vụ số; Ảnh: NGỌC DUY

Mục đích cốt lõi phong trào là phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho người dân với tinh thần toàn dân, toàn diện, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

TP HCM mong muốn trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú trọng nhóm yếu thế, giúp họ chủ động tiếp cận, khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng số.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, thành quả của phong trào Bình dân học vụ số không chỉ đo lường bằng những con số, mà chính bằng sự thay đổi trong chất lượng sống mỗi người dân.

Lãnh đạo UBND TP HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM ký kết chương trình phối hợp triển khai phong trào Bình dân học vụ số; Ảnh: NGỌC DUY

Đó là một người cao tuổi có thể tự tin sử dụng điện thoại thông minh để liên lạc với con cháu và thực hiện dịch vụ công trực tuyến; là khi tiểu thương có thể đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; là khi học sinh dễ dàng tiếp cận kho tri thức của nhân loại để học tập…

Để thực hiện hóa mục tiêu trên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nâng cao vai trò trách nhiệm, nhất là người đứng đầu; các hoạt động triển khai ngay sau lễ phải đảm bảo "hiểu ngay - làm được - dùng liền".

Trong đó, tập trung vào hướng dẫn ứng dụng thiết yếu như ứng dụng Công dân số TP HCM; VSSID; E-tax; ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và chữ ký số; tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả; phổ cập trí tuệ nhân tạo trong đời sống, công việc, học tập; nâng cao hoạt động Tổ chuyển đổi số cộng đồng để "đi từng ngõ, gõ từng nhà"...

Bước đi căn cơ nhất

Phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Phạm Minh Tuấn khẳng định phong trào Bình dân học vụ số chính là bước đi căn cơ nhất, giúp người dân làm chủ công nghệ, biến tri thức số thành sức mạnh nội sinh để thực hiện thắng lợi nghị quyết, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Phạm Minh Tuấn phát biểu hưởng ứng lễ phát động; Ảnh: NGỌC DUY

Ông đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và huy động người dân tham gia chuyển đổi số.

Đồng thời cam kết Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và các tổ chức thành viên sẽ đi đầu, triển khai đồng bộ và hiệu quả phong trào Bình dân học vụ số giai đoạn 2025 - 2026; xây dựng các Đội hình tình nguyện thực hiện phong trào Bình dân học vụ số là lực lượng nòng cốt, sáng tạo và tiên phong trong việc lan tỏa tri thức số đến mọi tầng lớp nhân dân.

Tại lễ phát động, UBND TP HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã ký kết chương trình phối hợp triển khai phong trào Bình dân học vụ số; ra mắt đội tình nguyện về tổ công nghệ số cộng đồng và đăng ký chỉ tiêu thực hiện phong trào của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Bên cạnh đó, Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM cũng giới thiệu, phổ biến các nền tảng, dịch vụ số thiết yếu và hướng dẫn sử dụng "Ứng dụng Công dân số TP HCM".

Ngay sau lễ phát động, đội hình xung kích 1-2-3 phường Bình Thạnh ra quân hướng dẫn người dân sử dụng App Công dân số TP HCM; Ảnh; NGUYỄN PHAN

Tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đồng loạt hưởng ứng.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ hướng dẫn người dân cài đặt "Ứng dụng Công dân số TP HCM"; tặng chữ ký số cho người dân; cập nhật sổ sức khỏe điện tử; thực hiện cài đặt và tra cứu các ứng dụng thiết yếu như VNeID, VSSID, E-tax...

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, mục tiêu của thành phố đến năm 2026, 100% người dân trong độ tuổi trưởng thành sẽ có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng thành thạo thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu và được xác nhận đạt phổ cập tri thức về chuyển đổi số trên nền tảng VNeID.



