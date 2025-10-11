TP HCM phát động Phong trào Bình dân học vụ số

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TP HCM phát động Phong trào Bình dân học vụ số

PHAN ANH

(NLĐO)- Lãnh đạo TP HCM nhấn mạnh Phong trào Bình dân học vụ số là một cuộc vận động toàn dân vì sự phát triển bền vững của TP trong kỷ nguyên số

Sáng 11-10, UBND TP HCM phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Sở Khoa học - Công nghệ, Trung tâm Chuyển đối số tổ chức lễ phát động Phong trào Bình dân học vụ số giai đoạn 2025 – 2026.

Việc này nhằm phổ cập tri thức và kỹ năng số, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Đảm bảo "hiểu ngay - làm được - dùng liền"

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của thành phố trong việc hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia.

"Phong trào Bình dân học vụ số chính là lời hiệu triệu cho một cuộc cách mạng mới về tri thức và kỹ năng trong kỷ nguyên số, một nhiệm vụ mang tầm vóc lịch sử và sứ mệnh thời đại" - Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu phát động Phong trào Bình dân học vụ số; Ảnh: NGỌC DUY

- Ảnh 2.

TP HCM phát động phong trào Bình dân học vụ số; Ảnh: NGỌC DUY

Mục đích cốt lõi phong trào là phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho người dân với tinh thần toàn dân, toàn diện, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

TP HCM mong muốn trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú trọng nhóm yếu thế, giúp họ chủ động tiếp cận, khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng số.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, thành quả của phong trào Bình dân học vụ số không chỉ đo lường bằng những con số, mà chính bằng sự thay đổi trong chất lượng sống mỗi người dân.

- Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND TP HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM ký kết chương trình phối hợp triển khai phong trào Bình dân học vụ số; Ảnh: NGỌC DUY

Đó là một người cao tuổi có thể tự tin sử dụng điện thoại thông minh để liên lạc với con cháu và thực hiện dịch vụ công trực tuyến; là khi tiểu thương có thể đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; là khi học sinh dễ dàng tiếp cận kho tri thức của nhân loại để học tập…

Để thực hiện hóa mục tiêu trên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nâng cao vai trò trách nhiệm, nhất là người đứng đầu; các hoạt động triển khai ngay sau lễ phải đảm bảo "hiểu ngay - làm được - dùng liền".

Trong đó, tập trung vào hướng dẫn ứng dụng thiết yếu như ứng dụng Công dân số TP HCM; VSSID; E-tax; ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và chữ ký số; tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả; phổ cập trí tuệ nhân tạo trong đời sống, công việc, học tập; nâng cao hoạt động Tổ chuyển đổi số cộng đồng để "đi từng ngõ, gõ từng nhà"...

Bước đi căn cơ nhất

Phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Phạm Minh Tuấn khẳng định phong trào Bình dân học vụ số chính là bước đi căn cơ nhất, giúp người dân làm chủ công nghệ, biến tri thức số thành sức mạnh nội sinh để thực hiện thắng lợi nghị quyết, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Phạm Minh Tuấn phát biểu hưởng ứng lễ phát động; Ảnh: NGỌC DUY

Ông đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và huy động người dân tham gia chuyển đổi số.

Đồng thời cam kết Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM và các tổ chức thành viên sẽ đi đầu, triển khai đồng bộ và hiệu quả phong trào Bình dân học vụ số giai đoạn 2025 - 2026; xây dựng các Đội hình tình nguyện thực hiện phong trào Bình dân học vụ số là lực lượng nòng cốt, sáng tạo và tiên phong trong việc lan tỏa tri thức số đến mọi tầng lớp nhân dân.

Tại lễ phát động, UBND TP HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã ký kết chương trình phối hợp triển khai phong trào Bình dân học vụ số; ra mắt đội tình nguyện về tổ công nghệ số cộng đồng và đăng ký chỉ tiêu thực hiện phong trào của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội thành phố.

Bên cạnh đó, Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM cũng giới thiệu, phổ biến các nền tảng, dịch vụ số thiết yếu và hướng dẫn sử dụng "Ứng dụng Công dân số TP HCM".

- Ảnh 6.

Ngay sau lễ phát động, đội hình xung kích 1-2-3 phường Bình Thạnh ra quân hướng dẫn người dân sử dụng App Công dân số TP HCM; Ảnh; NGUYỄN PHAN

Tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đồng loạt hưởng ứng.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ hướng dẫn người dân cài đặt "Ứng dụng Công dân số TP HCM"; tặng chữ ký số cho người dân; cập nhật sổ sức khỏe điện tử; thực hiện cài đặt và tra cứu các ứng dụng thiết yếu như VNeID, VSSID, E-tax...

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết, mục tiêu của thành phố đến năm 2026, 100% người dân trong độ tuổi trưởng thành sẽ có tri thức cơ bản về chuyển đổi số, có kỹ năng số, sử dụng thành thạo thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu và được xác nhận đạt phổ cập tri thức về chuyển đổi số trên nền tảng VNeID.


Tin liên quan

Phát động phong trào "Bình dân học vụ số" với tinh thần "Đi từng ngõ, đến từng nhà"

Phát động phong trào "Bình dân học vụ số" với tinh thần "Đi từng ngõ, đến từng nhà"

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" với tinh thần là "đi từng ngõ, đến từng nhà, hướng dẫn từng người"

Tổng Bí thư dự hội nghị chuyên đề Bình dân học vụ số - Quốc hội số

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị Bình dân học vụ số - Quốc hội số

Đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số"

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tất cả 103 xã, phường của TP Cần Thơ đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số" do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động

TP HCM UBND TP HCM bình dân học vụ số phong trào Bình dân học vụ số phát động phong trào Bình dân học vụ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo