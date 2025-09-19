Ngày 19-9, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trong hầm sông Sài Gòn.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, dòng xe lưu thông qua hầm sông Sài Gòn, hướng đại lộ Mai Chí Thọ đi đại lộ Võ Văn Kiệt (TP Thủ Đức đi quận 1 cũ). Khi đến giữa hầm Thủ Thiêm (phường Sài Gòn), xe tải biển số TP HCM gây tai nạn liên hoàn với 3 ô tô 5 chỗ chạy cùng chiều.

Tai nạn khiến các phương tiện hư hỏng, may mắn không gây thương vong. Vụ việc khiến giao thông chiều tai nạn ùn ứ.

Công an phường Sài Gòn sau đó phối hợp Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP HCM đến điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân.