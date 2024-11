TP HCM: Phố Ẩm thực Phan Xích Long có gì đặc biệt?

Chiều 14-11, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM họp báo cung cấp tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Như Ý, Chánh Văn phòng UBND quận Phú Nhuận, thông tin về Phố Ẩm thực Phan Xích Long.

Bà cho biết với hơn 18.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh, trong đó 75% cơ cấu kinh tế thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ, địa phương không ngừng nỗ lực tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển mạnh mẽ.

Trong đó, đề án phát triển Phố Ẩm thực Phan Xích Long là một trong những chiến lược quan trọng.

Theo bà Như Ý, Phố Ẩm thực Phan Xích Long không chỉ phục vụ người dân quận mà còn thu hút thực khách thành phố và cả khách quốc tế. Khu phố đã trở thành một điểm đến hấp dẫn trong chiến lược phát triển kinh tế đêm của TP HCM.

Để tăng cường sức hút và phát triển bền vững cho khu vực này, quận Phú Nhuận đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, từ cải tạo cơ sở hạ tầng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đáng chú ý là cải tạo vỉa hè và dải phân cách trên tuyến đường Phan Xích Long, bao gồm việc lát lại gạch, bó vỉa và tổ chức lấy ý kiến người dân. Việc này nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân và đóng góp 2,72 tỉ đồng để thực hiện.

Quận cũng thực hiện đồng bộ giải pháp trong công tác triển khai các hoạt động tập huấn về an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự cho các hộ kinh doanh, nhằm bảo đảm môi trường an toàn, thân thiện cho du khách.

"Việc cải tạo cơ sở hạ tầng không chỉ giúp nâng cao diện mạo đô thị mà còn tạo ra không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao, thúc đẩy các sự kiện giải trí, thu hút du khách" - Chánh Văn phòng UBND quận Phú Nhuận nói.

Bà Ý cho hay sau khi tập trung thực hiện các giải pháp về quản lý nhà nước, hiệu quả kinh doanh tại các điểm trên tuyến đường Phan Xích Long tăng lên rõ rệt. Chỉ riêng chuyên doanh về ẩm thực đã tăng hơn 11% (từ 273 tăng lên 286 nhà hàng, quán ăn).

Quận Phú Nhuận đã xây dựng nhiều ứng dụng trực tuyến để góp phần quảng bá rộng rãi hơn cho thương hiệu như Phú Nhuận Đồng Hành, Phố Ẩm thực Phan Xích Long.

Chánh Văn phòng UBND quận Phú Nhuận khẳng định trong thời gian tới, quận Phú Nhuận sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện và đưa ra những sáng kiến mới để không chỉ phục hồi mà còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa nền kinh tế địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và kinh tế đêm.