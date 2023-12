TP HCM: Quận 10 chỉnh trang phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ

Tối 22-12, UBND quận 10 (TP HCM) tổ chức Lễ hoàn thành chỉnh trang phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ.

Ông Nguyễn Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND quận 10, phát biểu tại buổi lễ

Báo cáo công tác chỉnh trang, ông Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 10, cho hay từ năm 2022, công ty đã thực hiện chỉnh trang phố ẩm thực. Trong đó, đầu tư 22 xe bán hàng, lắp đặt hệ thống điện, trang trí vẽ tranh tường rào xung quanh trường Hồ Thị Kỷ, gắn logo nhận diện phố ẩm thực và lắp đặt camera giám sát...

Đây là đề án do UBND quận 10 thực hiện để tạo điểm đến an toàn, lành mạnh cho người dân và du khách.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận 10 Nguyễn Huy Chiến yêu cầu các đơn vị liên quan trong thời gian tới cần tổ chức truyền thông các hoạt động tại phố ẩm thực trên diện rộng nhằm giới thiệu, thu hút người dân và khách du lịch đến tham quan ăn uống, mua sắm.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, PCCC. Tiếp cận, lắng nghe, tổng hợp ý kiến góp ý của các thương nhân, người dân để đánh giá quá trình thực hiện.

"Việc chỉnh trang là để các thương nhân phát triển ổn định và bền vững, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế đêm kết gắn với phát triển quảng bá du lịch, tạo điểm nhấn, điểm đến thú vị, thường xuyên về văn hóa và du lịch tại địa phương" - UBND quận 10 cho biết.