Thời sự Chính trị

TP HCM phổ cập AI cho người dân, hướng đến mục tiêu 2 triệu người xài AI vào năm 2030

PHAN ANH

(NLĐO)- TP HCM sẽ tổ chức các lớp học AI ngắn hạn trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị nhà văn hóa, thư viện, trung tâm học tập cộng đồng UBND phường, xã, đặc khu

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phổ cập trí tuệ nhân tạo (AI) cho công dân (AI for Citizens) trên địa bàn giai đoạn 2025 - 2030.

Kế hoạch không chỉ nhằm phổ cập AI, trang bị kiến thức cơ bản về AI mà còn trang bị kỹ năng ứng dụng AI vào đời sống, công việc, học tập cho người dân, từ công chức, viên chức, người lao động đến học sinh, sinh viên; qua đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực thích ứng với thành phố thông minh và kinh tế số.

Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2027: mỗi năm đào tạo kiến thức về AI ít nhất 1% dân số thành phố (khoảng hơn 100.000 người). Đến năm 2027 đạt 2% dân số thành phố (khoảng 200.000 người).

TP HCM phổ cập AI cho người dân, hướng đến mục tiêu 2 triệu người xài AI vào năm 2030 - Ảnh 1.

Công chức tham gia lớp đào tạo về ứng dụng AI do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ TP HCM phối hợp tổ chức; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Giai đoạn 2028 - 2030: mỗi năm đào tạo kiến thức về AI ít nhất 5% dân số thành phố (khoảng hơn 600.000 người). Đến năm 2030 đạt 15% dân số thành phố (khoảng 2 triệu người). 80% người học có thể ứng dụng một công cụ AI vào công việc hoặc đời sống sau khóa học.

Chương trình đào tạo sẽ được triển khai linh hoạt, dễ tiếp cận, phù hợp với các đối tượng và trình độ khác nhau, có thể học trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp. Nội dung thiết thực, dễ hiểu, minh họa bằng các ví dụ thực tế, tránh các thuật ngữ chuyên ngành phức tạp; có cơ chế kiểm tra, đánh giá hiệu quả chương trình để điều chỉnh và cải tiến liên tục.

TP HCM sẽ xác định rõ đối tượng (công chức, viên chức, người lao động, người dân…) để xây dựng nội dung cho phù hợp từng đối tượng.

Đồng thời tích hợp chức năng đăng nhập một lần (SSO) với tài khoản VNeID, hỗ trợ API mở để các Trường, doanh nghiệp, tổ chức có thể kết nối và tích hợp nội dung đào tạo; áp dụng mô hình MOOC, cho phép đào tạo quy mô lớn, học mọi lúc mọi nơi.

Thiết kế giao diện thân thiện, đáp ứng tiêu chuẩn truy cập WCAG, tối ưu hiển thị trên nhiều thiết bị (PC, tablet, điện thoại), phù hợp với mọi nhóm đối tượng, kể cả người lớn tuổi, người ít dùng công nghệ.

TP HCM sẽ tổ chức các lớp học ngắn hạn (2 - 4 buổi/lớp) trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị nhà văn hóa, thư viện, trung tâm học tập cộng đồng UBND phường/ xã/ đặc khu và trực tuyến nhằm hướng dẫn kỹ năng sử dụng các công cụ AI đơn giản như ChatGPT, Gemini..., các nội dung nâng cao theo chương trình. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia các lớp trực tuyến mở đại trà.

Kết hợp đào tạo với trải nghiệm thực tế phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Phổ cập và đẩy mạnh Chương trình AI for Citizens, xây dựng các chuyên trang về AI trên mạng xã hội (facebook, youtube, tiktok…), kết hợp gamification, tổ chức cuộc thi nhỏ/quà tặng/mini-hackathon cộng đồng để tăng tương tác và tạo hứng thú.

Phấn đấu đạt tỷ lệ 50% người dân hiểu đúng về AI và quan tâm đến chương trình; khoảng 1.000.000 lượt tiếp cận AI trên truyền hình và nền tảng số.

Tin liên quan

Ứng dụng AI trong hoạt động Công đoàn

Ứng dụng AI trong hoạt động Công đoàn

(NLĐO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường Chánh Hưng sẽ tích cực chuyển đổi số để giảm tải thủ tục hành chính; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên

Thế hệ bị bỏ quên trong thời đại "ai cũng dùng AI"

(NLĐO) - Từng bị xem là thế hệ bị bỏ quên, thế hệ đi sau, người lớn tuổi, hay còn gọi là "Gen Bạc" dần thích nghi với công nghệ mới.

Cần lộ trình ứng dụng AI

AI chỉ là công cụ. Vì vậy, cần lộ trình ứng dụng AI. Theo đó, phải đặt con người làm trung tâm, đi kèm giáo dục và chính sách xã hội.

