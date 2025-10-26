HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Ứng dụng AI trong hoạt động Công đoàn

Thanh Nga

(NLĐO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường Chánh Hưng sẽ tích cực chuyển đổi số để giảm tải thủ tục hành chính; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên

Chiều 26-10, hội nghị đại biểu Công đoàn phường Chánh Hưng, TP HCM đã diễn ra với sự tham gia của 80 đại biểu, đại diện cho 11.025 đoàn viên.

Công đoàn phường Chánh Hưng: Đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động Công đoàn - Ảnh 1.

Đảng ủy - HĐND- UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chánh Hưng tặng hoa chúc mừng hội nghị

Nhiều kết quả tốt

Gần 4 tháng kể từ khi thành lập, hoạt động của Công đoàn phường từng bước ổn định. Đơn vị chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động khó khăn; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động.

Công đoàn phường duy trì thực hiện việc tiếp và tư vấn pháp luật đối với đoàn viên Công đoàn - lao động. Qua đó, đã tham gia tư vấn pháp luật 15 trường hợp, tham gia hòa giải 2 vụ việc nợ lương để từ đó doanh nghiệp thực hiện chi trả khoảng 120 triệu tiền lương chưa thanh toán cho người lao động. 

Đồng thời, đơn vị tiếp tục thực hiện khởi kiện doanh nghiệp nợ kinh phí Công đoàn nhiều năm.

Công đoàn phường Chánh Hưng: Đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động Công đoàn - Ảnh 2.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Lấy đoàn viên - lao động làm trung tâm

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động.

Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động, phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên truyền cho đoàn viên - lao động; triển khai 100% nền tảng "Mặt trận số" trong đội ngũ đoàn viên - lao động

Công đoàn phường quyết tâm đổi mới hoạt động; bám sát thực tiễn, tăng cường đi cơ sở và gắn bó với cơ sở để "nghe cơ sở nói – nói cho cơ sở hiểu – làm cùng cơ sở", tạo sự đồng hành thực chất.

Công đoàn phường Chánh Hưng: Đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động Công đoàn - Ảnh 3.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó chủ tịch LĐLĐ TP HCM phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Trung Dũng, Phó chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhấn mạnh hoạt động Công đoàn đang đối mặt với nhiều thời cơ, thách thức đan xen, đòi hỏi phải linh hoạt thích ứng. 

Do đó, Công đoàn phường Chánh Hưng cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hướng về cơ sở, gần gũi và đồng hành cùng cơ sở.  Đồng thời, phải tập trung làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động; căn cứ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên để xác định nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động. 

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt cũng như thay đổi cách tập hợp nhằm thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn.

Công đoàn phường Chánh Hưng: Đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động Công đoàn - Ảnh 4.

Các cá nhân tiêu biểu nhận kỷ niệm chương của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Dịp này, 5 cá nhân tiêu biểu đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Hội nghị đã thông qua quyết định ban chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 13 thành viên, trong đó chủ tịch Công đoàn là bà Đoàn Ngọc Diễm Lan.

Công đoàn phường Chánh Hưng: Đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động Công đoàn - Ảnh 5.

Ban chấp hành Công đoàn phường Chánh Hưng nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt hội nghị


