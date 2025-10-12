Thế hệ bị bỏ quên trong thời đại "ai cũng dùng AI"

Bắt sóng AI cho người già: 3 bước đơn giản để kết nối tương lai!

Hội thảo tại "Ngày hội công dân số bạc" thu hút sự chú ý

Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025 và tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (tháng 10 hằng năm), Công dân số bạc, doanh nghiệp xã hội tiên phong trong lĩnh vực giáo dục kỹ năng số cho người cao tuổi, tổ chức Ngày hội Công dân số bạc 2025 với chủ đề "Gen Bạc - Bắt sóng thời đại".

Sự kiện diễn ra nhằm tôn vinh vai trò của người cao tuổi trong kỷ nguyên số, khẳng định họ không chỉ là người học công nghệ mà còn là chủ thể tích cực, sáng tạo và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Từng bị xem là thế hệ bị bỏ quên, thế hệ đi sau, người lớn tuổi, hay còn gọi là "Gen Bạc" dần thích nghi với công nghệ mới. Không còn là người đi sau trong thời đại số, người cao tuổi ngày nay đang chứng minh họ có thể làm chủ công nghệ, kết nối cộng đồng và thậm chí khởi nghiệp.

Đó là tinh thần xuyên suốt của phiên thảo luận mang tên "Người cao tuổi trong làn sóng công nghệ - Chia sẻ, kết nối, niềm vui và kinh doanh… tại sao không?", diễn ra ngày 11-10 tại TP HCM.

AI và làn sóng công nghệ: bí quyết giúp “Gen Bạc” vượt bão

Gen Bạc thừa nhận cần được hỗ trợ để tiếp cận công nghệ

Từ những trải nghiệm cá nhân, các diễn giả cho thấy công nghệ không chỉ là rào cản mà còn là cơ hội. Ông Nguyễn Hữu Châu - nguyên Ủy viên Thường trực HĐND TP HCM - chia sẻ: "Tuổi này tôi nhớ ít, quên nhiều, nên thường nhờ con cháu hướng dẫn rồi áp dụng ngay vào thực tế. Nhờ đó, mình vừa học nhanh hơn, vừa gần gũi hơn với các thế hệ trẻ".

Bà Quách Thu Nguyệt cho rằng trí nhớ giảm là trở ngại lớn, nhưng việc đọc sách đều đặn đã giúp duy trì khả năng tiếp thu công nghệ: "Người cao tuổi nên xem việc học như thói quen sống, có vậy mới theo kịp nhịp thay đổi" - bà Nguyệt nói.

Còn với cô Trần Bích Nga, vượt qua tâm lý e dè, bảo thủ là bước ngoặt quan trọng: "Ban đầu tôi rất sợ bấm nhầm, làm sai. Nhưng rồi nhận ra, chỉ có cách thử và sai mới học được. Giờ tôi coi việc học công nghệ là niềm vui mỗi ngày".

Theo ông Châu, nhờ học công nghệ từ con cháu, ông không chỉ mở rộng kết nối với thế giới mà còn hiểu hơn về thế hệ trẻ. Cô Nguyệt khẳng định công nghệ giúp bà không còn cảm giác cô đơn: "Giờ tôi có thể liên lạc với con cháu ở xa, kết nối thêm nhiều bạn bè, chia sẻ kiến thức và công trình nghiên cứu một cách dễ dàng". Còn cô Nga nhìn nhận, công nghệ tạo cơ hội để người cao tuổi mở rộng quan hệ và phát triển kinh doanh qua các nền tảng trực tuyến.

Chủ đề "Cân bằng giữa thế giới thực và thế giới số - Tâm thế Công dân Số Bạc" được xem là điểm nhấn của phiên đối thoại. Bác Nguyễn Hữu Châu bày tỏ quan điểm thận trọng khi sử dụng mạng xã hội: "Tôi ít đăng ảnh cá nhân vì thấy cuộc sống nay phức tạp hơn. Dù công nghệ phát triển thế nào, người trẻ cũng nên giữ bản sắc, cốt cách Việt".

Cô Trần Bích Nga lại chọn mạng xã hội như "nhật ký sống": "Cái gì chân thật sẽ được đón nhận. Người cao tuổi có vốn sống quý, nếu biết chia sẻ hành trình vượt khó hay cách sống tích cực, ta có thể truyền cảm hứng cho giới trẻ".

Và nhu cầu của gen Bạc với công nghệ là rất lớn

Trong khi đó, cô Quách Thu Nguyệt nhấn mạnh vai trò kết nối thế hệ: "Tôi dùng Facebook, Zalo để đồng hành cùng các bạn trẻ trong những dự án giáo dục, xã hội. Chỉ cần được trao cơ hội, người trẻ sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng".

Thế hệ gen bạc thừa nhận rằng để người cao tuổi thực sự "bắt sóng" công nghệ, cần có sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và chính sách hỗ trợ phù hợp. Người trẻ nên kiên nhẫn hướng dẫn, giúp cha mẹ và ông bà tiếp cận công nghệ qua những thao tác nhỏ hằng ngày - từ thanh toán điện tử, đăng ký dịch vụ công đến theo dõi sức khỏe trực tuyến.

Thế giới số rộng lớn và thay đổi liên tục, việc không theo kịp là điều tự nhiên. Quan trọng là người cao tuổi có tâm thế sẵn sàng và được hỗ trợ đúng cách. Thông điệp "Thế hệ Bạc sẵn sàng bắt sóng" lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định người cao tuổi hôm nay không chỉ học công nghệ, mà đang dùng công nghệ để sống vui, sống kết nối và tiếp tục tạo ra giá trị mới trong kỷ nguyên số.