Thế hệ bị bỏ quên trong thời đại "ai cũng dùng AI"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Thế hệ bị bỏ quên trong thời đại "ai cũng dùng AI"

Thùy Trang

(NLĐO) - Từng bị xem là thế hệ bị bỏ quên, thế hệ đi sau, người lớn tuổi, hay còn gọi là "Gen Bạc" dần thích nghi với công nghệ mới.

Bắt sóng AI cho người già: 3 bước đơn giản để kết nối tương lai!

Thế hệ bị bỏ quên trong thời đại 'ai cũng dùng AI' - Ảnh 1.

Hội thảo tại "Ngày hội công dân số bạc" thu hút sự chú ý

Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025 và tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (tháng 10 hằng năm), Công dân số bạc, doanh nghiệp xã hội tiên phong trong lĩnh vực giáo dục kỹ năng số cho người cao tuổi, tổ chức Ngày hội Công dân số bạc 2025 với chủ đề "Gen Bạc - Bắt sóng thời đại".

Sự kiện diễn ra nhằm tôn vinh vai trò của người cao tuổi trong kỷ nguyên số, khẳng định họ không chỉ là người học công nghệ mà còn là chủ thể tích cực, sáng tạo và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Từng bị xem là thế hệ bị bỏ quên, thế hệ đi sau, người lớn tuổi, hay còn gọi là "Gen Bạc" dần thích nghi với công nghệ mới. Không còn là người đi sau trong thời đại số, người cao tuổi ngày nay đang chứng minh họ có thể làm chủ công nghệ, kết nối cộng đồng và thậm chí khởi nghiệp.

Đó là tinh thần xuyên suốt của phiên thảo luận mang tên "Người cao tuổi trong làn sóng công nghệ - Chia sẻ, kết nối, niềm vui và kinh doanh… tại sao không?", diễn ra ngày 11-10 tại TP HCM.

AI và làn sóng công nghệ: bí quyết giúp “Gen Bạc” vượt bão

Thế hệ bị bỏ quên trong thời đại 'ai cũng dùng AI' - Ảnh 2.

Gen Bạc thừa nhận cần được hỗ trợ để tiếp cận công nghệ

Từ những trải nghiệm cá nhân, các diễn giả cho thấy công nghệ không chỉ là rào cản mà còn là cơ hội. Ông Nguyễn Hữu Châu - nguyên Ủy viên Thường trực HĐND TP HCM - chia sẻ: "Tuổi này tôi nhớ ít, quên nhiều, nên thường nhờ con cháu hướng dẫn rồi áp dụng ngay vào thực tế. Nhờ đó, mình vừa học nhanh hơn, vừa gần gũi hơn với các thế hệ trẻ".

Bà Quách Thu Nguyệt cho rằng trí nhớ giảm là trở ngại lớn, nhưng việc đọc sách đều đặn đã giúp duy trì khả năng tiếp thu công nghệ: "Người cao tuổi nên xem việc học như thói quen sống, có vậy mới theo kịp nhịp thay đổi" - bà Nguyệt nói.

Còn với cô Trần Bích Nga, vượt qua tâm lý e dè, bảo thủ là bước ngoặt quan trọng: "Ban đầu tôi rất sợ bấm nhầm, làm sai. Nhưng rồi nhận ra, chỉ có cách thử và sai mới học được. Giờ tôi coi việc học công nghệ là niềm vui mỗi ngày".

Theo ông Châu, nhờ học công nghệ từ con cháu, ông không chỉ mở rộng kết nối với thế giới mà còn hiểu hơn về thế hệ trẻ. Cô Nguyệt khẳng định công nghệ giúp bà không còn cảm giác cô đơn: "Giờ tôi có thể liên lạc với con cháu ở xa, kết nối thêm nhiều bạn bè, chia sẻ kiến thức và công trình nghiên cứu một cách dễ dàng". Còn cô Nga nhìn nhận, công nghệ tạo cơ hội để người cao tuổi mở rộng quan hệ và phát triển kinh doanh qua các nền tảng trực tuyến.

Chủ đề "Cân bằng giữa thế giới thực và thế giới số - Tâm thế Công dân Số Bạc" được xem là điểm nhấn của phiên đối thoại. Bác Nguyễn Hữu Châu bày tỏ quan điểm thận trọng khi sử dụng mạng xã hội: "Tôi ít đăng ảnh cá nhân vì thấy cuộc sống nay phức tạp hơn. Dù công nghệ phát triển thế nào, người trẻ cũng nên giữ bản sắc, cốt cách Việt".

Cô Trần Bích Nga lại chọn mạng xã hội như "nhật ký sống": "Cái gì chân thật sẽ được đón nhận. Người cao tuổi có vốn sống quý, nếu biết chia sẻ hành trình vượt khó hay cách sống tích cực, ta có thể truyền cảm hứng cho giới trẻ".

Thế hệ bị bỏ quên trong thời đại 'ai cũng dùng AI' - Ảnh 3.

Và nhu cầu của gen Bạc với công nghệ là rất lớn

Trong khi đó, cô Quách Thu Nguyệt nhấn mạnh vai trò kết nối thế hệ: "Tôi dùng Facebook, Zalo để đồng hành cùng các bạn trẻ trong những dự án giáo dục, xã hội. Chỉ cần được trao cơ hội, người trẻ sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng".

Thế hệ gen bạc thừa nhận rằng để người cao tuổi thực sự "bắt sóng" công nghệ, cần có sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và chính sách hỗ trợ phù hợp. Người trẻ nên kiên nhẫn hướng dẫn, giúp cha mẹ và ông bà tiếp cận công nghệ qua những thao tác nhỏ hằng ngày - từ thanh toán điện tử, đăng ký dịch vụ công đến theo dõi sức khỏe trực tuyến.

Thế giới số rộng lớn và thay đổi liên tục, việc không theo kịp là điều tự nhiên. Quan trọng là người cao tuổi có tâm thế sẵn sàng và được hỗ trợ đúng cách. Thông điệp "Thế hệ Bạc sẵn sàng bắt sóng" lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định người cao tuổi hôm nay không chỉ học công nghệ, mà đang dùng công nghệ để sống vui, sống kết nối và tiếp tục tạo ra giá trị mới trong kỷ nguyên số.

Tin liên quan

HIFF 2024: Hội thảo liên hoan phim toàn cầu 101

HIFF 2024: Hội thảo liên hoan phim toàn cầu 101

(NLĐO) - Hội thảo liên hoan phim (LHP) toàn cầu 101 thuộc khuôn khổ của Liên hoan phim Quốc tế TP HCM lần 1-2024 (HIFF 2024) đã diễn ra ngày 9-4 tại Thisky Hall, TP Thủ Đức.

GENfest- lễ hội âm nhạc đỉnh cao trở lại

(NLĐO)- GENfest trở lại với MBILLION - Vũ trụ Âm nhạc Độc bản: Khi nghệ sĩ Việt và fan cùng tạo nên cột mốc văn hoá.

Cơn địa chấn G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] mở bán vé day 2 tại 8Wonder Ocean City

G-DRAGON đang tạo nên “cơn địa chấn” chưa từng có trong cộng đồng yêu nhạc Việt khi “chiều lòng” fan bằng việc tổ chức thêm một đêm diễn tại 8Wonder Ocean City

người cao tuổi hội thảo Công nghệ người già Gen bạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo