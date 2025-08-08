HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Phường An Khánh khẳng định vị thế trung tâm với 5 khâu đột phá

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà đánh giá cao 5 khâu đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Khánh.

Ngày 8-8, Đảng ủy phường An Khánh đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, tham dự và phát biểu chỉ đạo.

TP HCM: Phường An Khánh khẳng định vị thế trung tâm với 5 khâu đột phá- Ảnh 1.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường An Khánh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội còn có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM; ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, cho biết với vị thế cửa ngõ chiến lược và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư bài bản, đồng bộ, phường An Khánh có điều kiện rất lớn để trở thành đô thị kiểu mẫu về mô hình (phường) đô thị thông minh, vận hành trên nền tảng chính quyền số - công dân số - kinh tế số, phát triển nhanh - bền vững.

TP HCM: Phường An Khánh khẳng định vị thế trung tâm với 5 khâu đột phá- Ảnh 2.

Ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh, phát biểu khai mạc.

Theo ông Tùng, nhiệm kỳ 2025 – 2030, phường An Khánh đặt mục tiêu trọng tâm là hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó quan trọng nhất là xây dựng và vận hành thành công Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP HCM. "Đây là nhiệm vụ then chốt, tạo động lực bứt phá nâng tầm vị thế phường An Khánh trong chuỗi đô thị – tài chính của TP HCM và vùng Đông Nam Bộ" – ông Hoàng Tùng chia sẻ.

Cùng với định hướng phát triển đô thị hiện đại, đại hội đã tập trung thảo luận, cho ý kiến để bảo tồn, tôn tạo và kết nối không gian văn hoá, lịch sử của vùng đất Thủ Thiêm như Đình thần An Khánh, Nhà thờ Thủ Thiêm, Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm… nơi lưu giữ nét đẹp truyền thống, tín ngưỡng, tôn vinh công lao, thể hiện lòng biết ơn đối với tiền nhân – những người đã mở đất, khai phá và tạo dựng vùng đất Thủ Thiêm.

TP HCM: Phường An Khánh khẳng định vị thế trung tâm với 5 khâu đột phá- Ảnh 3.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà, phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà biểu dương kết quả toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân phường An Khánh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, đại hội lần này mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử khi phường An Khánh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị hành chính cũ. Việc sáp nhập không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy theo chủ trương lớn của Trung ương và thành phố, mà còn mở ra một chương mới phát triển cho một trong những phường trung tâm về kinh tế, văn hóa, chính trị của TP HCM trong thời kỳ mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM, phường An Khánh nằm ở cửa ngõ, được bao quanh bởi sông Sài Gòn, sở hữu mạng lưới giao thông hiện đại, trong đó nổi bật là tuyến metro số 1, Cầu Ba Son và Hầm Thủ Thiêm…

"Mạng lưới giao thông này phải thực sự là một phường kiểu mẫu về quản trị đô thị hiện đại, là đầu tàu kết nối phát triển giữa Khu đô thị mới Thủ Thiêm với các khu vực trọng điểm còn lại của thành phố" – ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

TP HCM: Phường An Khánh khẳng định vị thế trung tâm với 5 khâu đột phá- Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh An Khánh phải trở thành hình mẫu về công tác cải cách hành chính.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ, ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị phường An Khánh xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình".

Phó Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá cao 5 khâu đột phá của phường An Khánh đề ra. Theo ông, đây sẽ là các yếu tố then chốt để địa phươngg tiếp tục vững bước, khẳng định vị thế trung tâm của mình, đồng thời khẳng định tính hiệu quả, ưu việt của mô hình mới.

Phường An Khánh cần đẩy mạnh số hóa dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.

"Phường An Khánh có dân số đông, lượng giao dịch hành chính lớn, do đó phải trở thành hình mẫu về công tác cải cách hành chính" – Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

TP HCM: Phường An Khánh khẳng định vị thế trung tâm với 5 khâu đột phá- Ảnh 6.

Đại hội cũng ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ phường An Khánh gồm 30 người, trong đó ông Hoàng Tùng làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khánh.

TP HCM: Phường An Khánh khẳng định vị thế trung tâm với 5 khâu đột phá- Ảnh 7.

Tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp ủng hộ đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ bị thiệt hại do mưa, lũ, với số tiền hơn 70 triệu đồng.

5 đột phá của phường An Khánh

Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo nhiệm vụ giai đoạn 2025 – 2030 và các năm tiếp theo; tham gia, đồng hành của Nhân dân và doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển phường An Khánh; hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; bồi thường giải phóng mặt bằng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.


