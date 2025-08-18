HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Phường Long Trường quyết tâm hoàn thành nhiều dự án giao thông

QUỐC ANH

(NLĐO) - Mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, làm đường liên cảng Phú Hữu – Cát Lái… là những công trình trọng điểm của phường Long Trường.

Ngày 18-8, Đảng ủy phường Long Trường đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thị Mỹ Hằng tham dự và phát biểu chỉ đạo.

TP HCM: Phường Long Trường quyết tâm hoàn thành nhiều dự án giao thông - Ảnh 1.

Đại hội có 236 đại biểu chính thức đại diện cho 1.164 đảng viên đến từ 46 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Với phương châm "đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – sáng tạo", các đại biểu tập trung thảo luận, tham luận và thống nhất thông qua 18 chỉ tiêu, gồm: lĩnh vực kinh tế - đô thị - môi trường 5 chỉ tiêu; cải cách hành chính 1 chỉ tiêu; lĩnh vực văn hóa – xã hội 4 chỉ tiêu, quốc phòng – an ninh 3 chỉ tiêu. Trong đó, nổi bật là tăng trưởng kinh tế từ 10-13%/năm, trồng mới 5.000 cây xanh…

TP HCM: Phường Long Trường quyết tâm hoàn thành nhiều dự án giao thông - Ảnh 2.

Ông Kiều Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy phường Long Trường phát biểu tại đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua 3 khâu đột phá, 5 tại chỗ, 7 công trình trọng điểm sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030, với nhiệm vụ trọng tâm "xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phường trong sạch vững mạnh toàn diện và đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030".

7 công trình trọng điểm: thực hiện chỉnh trang đô thị; cải tạo hệ thống thoát nước trên các tuyến đường chính; nhựa hóa và thảm nhựa ít nhất 40 tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường và nâng cấp chợ truyền thống Long Trường trở thành trung tâm thương mại; thực hiện mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh; thực hiện dự án đường Liên cảng Phú Hữu – Cát Lái; thực hiện cầu Ông Nhiêu, dự án cầu Tăng Long; hoàn thành xây dựng công viên Phú Hữu giai đoạn 2; xây dựng các khu dân cư, nhà cao tầng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thị Mỹ Hằng đề nghị phường Long Trường với tinh thần trách nhiệm tiếp tục phát huy kết quả và thành tích đạt được; vượt qua khó khăn, phát huy tốt kết quả mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra, xây dựng Đảng bộ phường luôn trong sạch, vững mạnh.

TP HCM: Phường Long Trường quyết tâm hoàn thành nhiều dự án giao thông - Ảnh 3.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thị Mỹ Hằng phát biểu chỉ đạo đại hội.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đề nghị Đảng bộ phường Long Trường quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ có phẩm chất, năng lực, uy tín, gương mẫu, trách nhiệm, gắn bộ mật thiết với nhân dân, sát dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức, chuyển mạnh từ "tư duy hành chính" sang "tư duy phục vụ", từ "làm hết trách nhiệm" sang "làm đến nơi đến chốn, làm cho dân tin, dân ủng hộ".

Về phát triển kinh tế - xã hội, phường Long Trường cần sớm định hình không gian phát triển mới trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, quy mô dân số, vị trí kết nối hạ tầng khá đồng bộ, tiếp giáp trục động lực phía Đông của thành phố… để tập trung phát triển kinh tế gắn với đô thị hóa bền vững, tăng cường phát triển không gian sống xanh, bền vững ở khu dân cư.

TP HCM: Phường Long Trường quyết tâm hoàn thành nhiều dự án giao thông - Ảnh 4.

Ban chấp hàng Đảng bộ phường Long Trường, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt đại hội.

Đại hội ra măt Ban chấp hàng Đảng bộ phường Long Trường nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người. Ông Kiều Ngọc Vũ giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Trường.

