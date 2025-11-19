Chiều 19-11, UBND phường Vườn Lài, TPHCM tổ chức lễ công bố cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) phường.

Cuộc thi nhằm chọn mẫu logo để phường sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phát triển du lịch, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của phường.

Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, có khả năng thiết kế biểu trưng.

UBND phường Vườn Lài tổ chức lễ công bố cuộc thi sáng tác logo phường

Ban tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi và khuyến khích mỗi tác giả có càng nhiều tác phẩm càng tốt, thể hiện đa dạng góc nhìn, cảm nhận về phường Vườn Lài.

Tác phẩm dự thi thể hiện được nét đặc trưng riêng, mang bản sắc văn hóa, lịch sử truyền thống và sự phát triển kinh tế - xã hội của Phường Vườn Lài.

- Hạn cuối nhận tác phẩm đến hết ngày 30-12-2025. - Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện đến Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vườn Lài, địa chỉ: 410-412 Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài, TPHCM.

Ban tổ chức dự kiến trao 6 giải, trong đó có 1 giải Nhất với mức tiền thưởng 20 triệu đồng. Tác phẩm đoạt giải Nhất sẽ là logo chính thức của phường.

Về thành phần Ban giám khảo, ngoài lãnh đạo của phường còn có các đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Mỹ thuật thành phố, Hội Kiến trúc sư thành phố, nguyên lãnh đạo quận 10. Đặc biệt, phường cũng sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn phường để cùng chọn ra tác phẩm được trao giải Nhất.

Ông Nguyễn Thế Khang, Phó Chủ tịch UBND phường Vườn Lài cho biết phường có thể thuê chuyên gia để thiết kế logo cho phường. Tuy nhiên, phường vẫn quyết định chọn tổ chức cuộc thi để thông qua sự kiện này, nhiều người dân trên cả nước và TPHCM biết đến phường Vườn Lài nhiều hơn. Chính quyền địa phương mong muốn tìm ra được tác phẩm thể hiện tinh thần "Viết tiếp câu chuyện Vườn Lài".

Ông Nguyễn Thế Khang gợi ý phường Vườn Lài trước đây là vùng đất hoang vu, nơi tập trận của Triều Nguyễn; là nơi từng đặt cơ sở in ấn Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp ("Hầm B"); nơi từng đặt hầm bí mật chứa vũ khí thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Phường Vườn Lài được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 1, 2, 4, 9 và 10 thuộc quận 10 trước đây. Phường có diện tích 1,28 km2, dân số 104.076 người. Phường Vườn Lài là địa phương có khu đất số 1 Lý Thái Tổ vừa được TPHCM chuyển đổi thành công viên với khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19. Khu đất này trước đây thuộc Bộ Ngoại giao quản lý nhưng bỏ trống nhiều năm.



