Ông Lâm Hùng Tấn giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài

Sáng 14-8, tại TP HCM diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Vườn Lài lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến dự Đại hội có ông Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM. Cùng dự còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM.

Hình thành các tuyến phố chuyên doanh, phố ẩm thực

Phường Vườn Lài được thành lập từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập các phường 1, 2, 4, 9 và 10 thuộc quận 10 theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 3077-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM.

Nhiệm kỳ 2020-2025, các phường đã tập trung xây dựng đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, hình thành các tuyến phố chuyên doanh, phố ẩm thực, tạo điểm nhấn phát triển thương mại - dịch vụ.

Công tác cải cách hành chính được chú trọng. Đồng thời, triển khai hiệu quả chương trình phát triển thương mại - dịch vụ, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tận dụng tiềm năng sẵn có để duy trì mức tăng trưởng bình quân ngành thương mại - dịch vụ.

Ông Hoàng Nguyên Dinh tặng hoa chúc mừng của TP HCM cho Đại hội

Tốc độ tăng trưởng sản xuất thương mại - dịch vụ bình quân đạt 13,8%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 0,8%/năm. Từ năm 2020-2025, đã phát triển mới 358 doanh nghiệp; vận động 30 hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều vượt kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính giai đoạn 2020-2025 được triển khai đồng bộ, gắn với chủ đề năm và mục tiêu cụ thể của từng lĩnh vực. Các phường tập trung tinh gọn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, siết chặt kỷ luật - kỷ cương hành chính.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Vườn Lài đặt mục tiêu: phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, sự nỗ lực, quyết tâm cao xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị địa phương trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát triển kinh tế bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao lòng tự hào, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào đường lối đúng đắn của Đảng; khơi dậy khát vọng và sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vươn mình phát triển cùng TP HCM.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vườn Lài nhiệm kỳ 2025-2030

Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM đề nghị trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Vườn Lài nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất. Tập trung phát triển kinh tế – xã hội toàn diện. Quan tâm xây dựng cơ chế kết nối nhà đầu tư với địa phương, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh, đúng theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Xây dựng chính quyền số hoạt động tinh gọn, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Cần tổ chức đào tạo kỹ năng số cho người dân, xây dựng mô hình "công dân số cơ sở", tạo chuyển biến rõ nét trong phục vụ dịch vụ công trực tuyến.

Tập trung cải thiện mạnh mẽ chất lượng cuộc sống của nhân dân. Mỗi cán bộ cần gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm trước nhân dân.

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Ông Lâm Hùng Tấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vườn Lài

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vườn Lài nhiệm kỳ 2025-2030 với 33 thành viên đã ra mắt Đại hội.

Ông Lâm Hùng Tấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Lâm Hùng Tấn là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10.

Ông Nguyễn Phúc Hiệp giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường.

Ông Huỳnh Văn Tâm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Mật độ dân số đứng thứ 2 trong cả nước Phường Vườn Lài có diện tích 1,28 km², dân số 104.076 người, là địa phương có mật độ dân số đứng thứ 2 trong cả nước với 81.950 người/km2 sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, gồm 37 khu phố. Địa bàn phường có vị trí trung tâm, có vai trò quan trọng về kinh tế - chính trị, quốc phòng - an ninh, tiếp giáp nhiều trục đường lớn như Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Tri Phương, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ, Ba Tháng Hai… với nhiều chung cư, cao ốc, trụ sở cơ quan hành chính…



